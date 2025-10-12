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Το Πεκίνο σηκώνει το γάντι που του πέταξε ο Τραμπ για εμπορικό πόλεμο
Ειδήσεις
09:31 - 12 Οκτ 2025

Το Πεκίνο σηκώνει το γάντι που του πέταξε ο Τραμπ για εμπορικό πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα υπερασπίστηκε την Κυριακή (12/10) τους νέους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών ως «νόμιμο» μέτρο βάσει του διεθνούς δικαίου, αντιδρώντας στις κατηγορίες των ΗΠΑ για οικονομικό καταναγκασμό και τις απειλές Τραμπ για σαρωτικούς δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι οι έλεγχοι, που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Πεκίνου να ενισχύσει το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών του και να «διασφαλίσει καλύτερα την παγκόσμια ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα» σε ένα ταραγμένο περιβάλλον παγκόσμιας ασφάλειας. «Η θέση της Κίνας όσον αφορά τους δασμολογικούς πολέμους είναι σταθερή, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αλλά δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε», ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα.

Τα μέτρα, τα οποία πλέον καλύπτουν όχι μόνο τα υλικά σπάνιων γαιών αλλά και τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία και τεχνολογίες, ανακοινώθηκαν λίγες εβδομάδες πριν από μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Αυτοί οι έλεγχοι δεν συνιστούν απαγορεύσεις εξαγωγών. Οι αιτήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις θα εγκριθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου. «Η Κίνα έχει αξιολογήσει πλήρως τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των μέτρων στην αλυσίδα εφοδιασμού και είναι βέβαιη ότι ο αντίκτυπος θα είναι πολύ περιορισμένος».

Οι νέοι περιορισμοί του Πεκίνου απαιτούν επίσης από τις ξένες οντότητες να λάβουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιες γαίες εγχώριας προέλευσης ή κατασκευάζονται με την τεχνολογία εξόρυξης, διύλισης, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης της Κίνας. Οι αιτήσεις για είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε όπλα ή άλλους στρατιωτικούς σκοπούς θα απορριφθούν.

Σε απάντηση στην κίνηση του Πεκίνου, ο Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου ανακοίνωσε νέους δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα «πέραν οποιουδήποτε Δασμού που πληρώνουν αυτήν τη στιγμή» από την 1η Νοεμβρίου. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ, την ίδια ημερομηνία, θα επιβάλουν επίσης ελέγχους στις εξαγωγές «σε οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά».

Οι χρηματιστηριακές αγορές κατέρρευσαν αφότου ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι «δεν υπάρχει τρόπος να επιτραπεί στην Κίνα να κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο»» με την πολιτική της για τις σπάνιες γαίες - εξαφανίζοντας 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου κατηγόρησε την Κυριακή, τοπική ώρα, τις ΗΠΑ για «διπλά μέτρα και σταθμά», επισημαίνοντας ότι ο κατάλογος ελέγχου των ΗΠΑ καλύπτει περισσότερα από 3.000 είδη, σε σύγκριση με λιγότερα από 1.000 στη λίστα της Κίνας.

Να σημειωθεί πως η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς και έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τα εξαιρετικά απαραίτητα ορυκτά ως διαπραγματευτικό χαρτί στις εμπορικές συζητήσεις.

Ναυτιλία

Εκτός από τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, το Πεκίνο ανακοίνωσε επίσης ότι θα αρχίσει να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία που δένουν σε κινεζικά λιμάνια από τις 14 Οκτωβρίου, ως αντίποινα που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,1% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, σε σύγκριση με το 53,3% της Κίνας, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου υπερασπίστηκε την αμοιβαία απόφασή του ως «αναγκαίες παθητικές αμυντικές ενέργειες». Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ «υπονόμευσαν σοβαρά την ατμόσφαιρα των οικονομικών και εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών».

Τραμπ - Σι και TikTok

Πριν από όλα αυτά είχε προηγηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Σι για να προχωρήσει η συμφωνία για το TikTok. Μετά την κλήση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτός και ο Σι συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στο Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας.

Ενώ η Κίνα έχει σιωπήσει για μελλοντικές συναντήσεις, ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους και ότι ο Σι θα έρθει στις ΗΠΑ αργότερα.

Ωστόσο, ο Τραμπ την Παρασκευή απείλησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακυρώσει την επερχόμενη συνάντησή του με τον Σι μετά την τελευταία αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα. Και η συνάντηση βρίσκεται... στον αέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 09:47
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