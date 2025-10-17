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Παπαστεργίου για κάμερες και μπλόκα: Σκοπός δεν είναι τα πρόστιμα, αλλά η ασφάλεια
Πολιτική
13:50 - 17 Οκτ 2025

Παπαστεργίου για κάμερες και μπλόκα: Σκοπός δεν είναι τα πρόστιμα, αλλά η ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά αναφέρθηκε στις ομάδες που προειδοποιούν για μπλόκα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τονίζοντας πως σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι «να γράφει», αλλά να κατανοήσουν οι πολίτες «ότι μπορούν να σκοτώσουν κάποιον».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφορικά με τις ομάδες που προειδοποιούν για μπλόκα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τόνισε ότι δεν έχει «κάποιο θέμα» με αυτό, καθώς οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε σημεία όπου μπορούν να γίνουν ορατές και ο κόσμος ξέρει που βρίσκονται: «Ο σκοπός δεν είναι να βγει το κράτος και να αρχίσει να γράφει, ο σκοπός είναι να ξέρουν οι πολίτες ότι υπάρχουν κάμερες και αν περάσουν με κόκκινο το πρόβλημα δεν θα είναι ότι θα τους γράψει μια κάμερα, το πρόβλημα είναι ότι θα σκοτώσουν κάποιον. Άρα για τις κάμερες οι οποίες μπαίνουν για το σκοπό αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα σε οποιαδήποτε εφαρμογή και σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για γράφεται οτιδήποτε. Έχουμε θέμα με τα μπλόκα που γίνονται για το αλκοτέστ, θεωρώ ότι είναι παράνομο και δεν πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος που γίνονται μπλόκα για το αλκοτέστ».

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο για τις κάμερες μπαίνει στη Βουλή αυτές τις μέρες, ο διαγωνισμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στο να βγει στον αέρα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, δεν πρόκειται για εύκολο διαγωνισμό αλλά ούτως ή άλλως νωρίτερα θα μπούνε οι κάμερες που ήδη η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει διαδικασίες. «Νομίζω ότι μέσα στο ’25 θα μπουν οι κάμερες ή κάποιες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Εφόσον όλα πάνε καλά, διανύουμε τις τελευταίες μέρες των ενστάσεων για τον διαγωνισμό του πληροφοριακού συστήματος, άρα μέσα στο 2025 θεωρώ ότι θα έχουμε και πληροφοριακό σύστημα αλλά και κάποιες πρώτες κάμερες από την Περιφέρεια Αττικής. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει μια ενιαία διαχείριση των κλήσεων έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε στο κινητό μας ότι υπάρχει μια κλήση η οποία μας έχει αποδοθεί, να μπορούμε ηλεκτρονικά να κάνουμε την ένστασή μας και εφόσον αυτή δεν ευδοκιμήσει να μπορούμε εύκολα και γρήγορα ψηφιακά να πληρώσουμε».

Αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό, ο υπουργός τόνισε ότι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα δύο από τα τρία ψηφία του προσωπικού αριθμού από τις 6 Νοεμβρίου, ενώ μετά το πέρας της 6ης Νοεμβρίου οι αριθμοί θα αποδίδονται αυτόματα. Όπως ανέφερε, πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν αποκτήσει προσωπικό αριθμό, στην ουσία ο αριθμός έκδοσης προσωπικού αριθμού ακολουθεί το ρυθμό έκδοσης ταυτοτήτων. «Ο προσωπικός αριθμός έρχεται απλά να διευκολύνει την ψηφιακή μας ζωή και τίποτα παραπάνω».

Για τις ταυτότητες, ανέφερε ότι έχουν εκδοθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια ταυτότητες. «Σε κάποια αστυνομικά τμήματα ειδικά στο κέντρο της Αθήνας πλέον υπάρχει αναμονή, περιφερειακά της Αττικής είναι μικρότερη και σίγουρα στην επαρχία δεν υπάρχει».

Για τα ζητήματα ανηλικότητας, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε τα εξής: «Εμείς είπαμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο οι πλατφόρμες λένε ότι «δεν ξέρουμε ποια είναι η ηλικία του παιδιού» και να βγούμε με μια εφαρμογή, το kids wallet, να δώσουμε την επίσημη ηλικία. Αν όχι την ηλικία σίγουρα το αν είναι πάνω ή κάτω από τα 15 ή τα 16 ή τα 12. Αυτό το υλοποιήσαμε. Η Ευρώπη μας καθοδήγησε σε μια κοινή τεχνική λύση την οποία πλέον εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει κι είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνουμε, το δύσκολο όμως είναι αν θα υπακούσουν οι πλατφόρμες. Ήδη χθες διάβαζα ότι και η META και η GOOGLE λένε «να το συζητήσουμε να δούμε». Το debate είναι αν απαγορεύουμε κι αν απαγορεύουμε κάτω από ποια ηλικία; Χθες για παράδειγμα πάρθηκε μια απόφαση σε σχετική επιτροπή της Ευρώπης κάτω από τα 13 να απαγορευτεί τελείως η χρήση των κινητών και νομίζω ότι τουλάχιστον για το κομμάτι των social έχει ένα νόημα».

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