Αντιπαράθεση Γεραπετρίτη - Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE

Απάντηση σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έδωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σημειώνει ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Χακάν Φιντάν άσκησε κριτική στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «για να αμυνθεί, καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Τουρκία δεν θα γίνει δεκτή στο πρόγραμμα SAFE».

Παράλληλα, ο Φιντάν προαναγγέλλει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη τη Δευτέρα στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο. «Είμαστε προσκεκλημένοι εκεί. Αν θέλει ο Θεός, θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας συνάδελφός μας έχει επίσης ζητήσει συνάντηση εκεί. Και θα τον συναντήσω» λέει.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει, επίσης, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην εχθρότητα προς την Τουρκία και σημειώνει ότι αν η Ελλάδα χρησιμοποιεί εχθρική γλώσσα, με τέτοια γλώσσα θα έρχεται και η Τουρκία.

Για το Αιγαίο είπε χαρακτηριστικά: «Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια […] αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση, το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί. Όλοι φοβούνται το εξής: 'Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;'. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αν πουν πως ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμονής μου στην εξουσία, θα λύσω ένα ζήτημα Ελλάδας - Toυρκίας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος το επιθυμεί αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω εδώ: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρακολουθούμε τα γεγονότα, να τα γνωρίζουμε, να αναπτύσσουμε τα απαραίτητα σενάρια και, δόξα τω Θεώ, να λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αλλά η πρώτη μας προσέγγιση είναι, παρακαλώ, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος».

Στα παραπάνω ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντησε ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».