Νέα αντιπαράθεση στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ ζητά τεχνικό έλεγχο από ΑΑΔΕ, αντιδρά η αντιπολίτευση

Ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να ανατεθεί στην ΑΑΔΕ ο τεχνικός έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν “μεθόδευση” και ζήτησαν ανεξάρτητο φορέα.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επίσημα αίτημα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προτείνοντας να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων είτε από εξειδικευμένο φορέα, είτε απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στόχος του αιτήματος, όπως υποστηρίχθηκε, είναι «να υπάρξει σαφής και αντικειμενική εικόνα για το πώς τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν, λειτούργησαν και ελέγχονταν διαχρονικά από το 2009 έως σήμερα και αν υπήρχε συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο».

Ο εισηγητής της ΝΔ, Ευάγγελος Λιάκος, παρουσίασε το αίτημα εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δηλώνοντας ότι η πρόταση «αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην τεχνική αξιολόγηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα».

«Η Εξεταστική Επιτροπή προτείνει να απευθύνει επίσημο αίτημα προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και να ενημερώσει για τα αποτελέσματά της», τόνισε ο κ. Λιάκος.

Η τοποθέτηση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγόρησαν τη ΝΔ ότι επιχειρεί να «περιορίσει το πεδίο ερευνών» και να “ορίσει τον ελεγχόμενο ως ελεγκτή”.

Πιο συγκεκριμένα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, χαρακτήρισε την πρόταση «απαράδεκτη» και «μεθοδευμένη», υποστηρίζοντας ότι η ΑΑΔΕ δεν διαθέτει την απαιτούμενη ουδετερότητα και συμπληρώνοντας: «Η ΑΑΔΕ έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας. Δεν μπορεί να ελέγχει τον ίδιο τον μηχανισμό που υπάγεται στο κυβερνητικό πλαίσιο. Συμφωνούμε με την αξιολόγηση των συστημάτων, αλλά μόνο από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο».

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, έκανε λόγο για προσπάθεια «περιορισμού του ερευνητικού πεδίου» και σημείωσε ότι: «Ο Οργανισμός ελέγχεται. Δεν μπορεί να ζητούμε από τον ελεγχόμενο να κάνει την πραγματογνωμοσύνη. Είναι νομικά και πολιτικά αδιανόητο».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, η εισηγήτρια Διαμάντω Μανωλάκου επεσήμανε ότι «ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο», ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα δεν αντιτίθεται στη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, αρκεί να προέρχεται από ανεξάρτητο φορέα.

Επιφυλάξεις διατύπωσε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, δηλώνοντας ότι «η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικός φορέας για την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων».

Η απάντηση της ΝΔ: Η αντιπολίτευση ψάχνει για σόου

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να πολιτικοποιήσουν τη διαδικασία: «Είναι φανερό ότι δεν τους απασχολεί τίποτα περισσότερο από το σόου που επιχειρούν να στήσουν καθημερινά», δήλωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στα σχόλια της κ. Αποστολάκη, απάντησε ότι η θέση της «συμπίπτει με τη ρητορική του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έχει ζητήσει την κατάργηση της ΑΑΔΕ».

Τόνισε, τέλος, ότι η κυβερνητική πρόταση παραμένει στο τραπέζι ως «ο μόνος θεσμικά τεκμηριωμένος τρόπος ελέγχου».

Η Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να αποφασίσει αν ο τεχνικός έλεγχος θα ανατεθεί στην ΑΑΔΕ ή σε ανεξάρτητο φορέα.