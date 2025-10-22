Πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Πιτσιλής διαψεύδει τον Βορίδη

Πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως μετά την κατάθεση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεωργίου Πιτσιλή στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις υποθέσεις διαφθοράς στον Οργανισμό, αλλά και για τον τρόπο διασταύρωσης των στοιχείων μισθωμένων βοσκοτόπων.

Όπως σημειώνεται στην άτυπη ενημέρωση, από τη στιγμή που ο κ. Πιτσιλής απάντησε σε ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά ζητήματα, οπότε δεν μπορούσε να ελέγξει την ευρύτατη χρήση πλαστών Ε9 που γινόταν κατά την υποβολή των δηλώσεων, διέψευσε στην ουσία όσα είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός, Μ. Βορίδης, κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σε ερώτηση βουλευτή είχε πει ότι «το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ σε επιβεβαίωση της νόμιμης κατοχής του».

«Ο κ. Πιτσιλής με την απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει μόνο φορολογικά δεδομένα και όχι τίτλους ιδιοκτησίας, λόγω και της έλλειψης ολοκληρωμένου κτηματολογίου» πρόσθεσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι για στο πλαίσιο της σημερινής επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Πιτσιλής είπε ότι δεν υπήρχε συνεργασία της ΑΑΔΕ, πέραν της πάγιας διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της πρόσβασης που έχει παραχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Τέλος, επισημαίνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πιτσιλής δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τι θα γίνει με την καταβολή των ενισχύσεων και τους μεγάλους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την άρση πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς δήλωσε και για αυτό το ζήτημα αναρμόδιος παραπέμποντας στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, καταλήγουν οι πηγές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.