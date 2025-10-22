Διαμαντοπούλου: Ούτε η κοινωνική ευαισθησία ούτε ο πατριωτισμός είναι μονοπώλιο ορισμένων

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και τους δημοσιογράφους Δημήτρη Στούμπο και Γιώργο Μουρούτη παραχώρησε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η κα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, σημειώνοντας ότι «εξέφρασε τρεις γενιές. Εγώ ανήκω στη δεύτερη και ο γιος μου στην τρίτη. Ήταν, είναι και νομίζω πως θα είναι ό,τι πιο φρέσκο και επαναστατικό υπήρξε γιατί πάντα ξεσκέπαζε την κοινωνία μας. Ήταν απέναντι στο δήθεν – το δήθεν επαναστατικό, το δήθεν λαϊκό, το δήθεν πατριωτικό. Έβγαζε το πέπλο και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς. Αλλά γι’ αυτό θα μείνει και θα είναι πάντοτε ένας άνθρωπος-σύμβολο στο χώρο της μουσικής και της ποίησης».

Σχετικά με την πολιτική συγκυρία, επισήμανε ότι «στην πολιτική εμφανίζονται πάντα γεγονότα που δεν είναι στα προγράμματα των κομμάτων και φανερώνουν τεράστιες ανεπάρκειες του κράτους και της κυβέρνησης. Και όταν γίνονται προσπάθειες να συγκαλυφθούν, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο». Τόνισε πως «μετά τα Τέμπη, η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε μπούσουλα, τόσο στην επικοινωνία όσο και στην πραγματική διαχείριση. Αρνήθηκε να φέρει τους πολιτικά υπεύθυνους στη Βουλή, επικράτησε σύγχυση με τα πορίσματα και τις αρμοδιότητες, και ήρθε η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι να προσθέσει ακόμη ένα λάθος».

Όπως εξήγησε, «φτάσαμε σε μια ρύθμιση περιττή, γιατί ήδη υπάρχουν νόμοι. Η ίδια η κυβέρνηση είχε θεσπίσει το 2021 νόμο που προβλέπει ποινές για όποιον καταστρέφει, βλάπτει ή ρυπαίνει, καθώς και τον ρόλο της αστυνομίας. Δεν χρειάζονται νέες ρυθμίσεις. Η τωρινή είναι μια άγονη ρύθμιση. Θυμηθείτε τι έγινε με την πανεπιστημιακή αστυνομία – η ίδια ρητορική. Νόμοι που φαίνονται ουσιαστικοί τη στιγμή που θεσπίζονται, αλλά μένουν ανεφάρμοστοι».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το βάρος μεταφέρεται τώρα στον υπουργό Άμυνας, απάντησε: «Το μπαλάκι δεν πάει στον κ. Δένδια. Δεν θα βάλει στρατιωτικά κάγκελα. Το μπαλάκι είναι στον κ. Χρυσοχοΐδη. Αν αύριο γίνουν προβοκατόρικες κινήσεις, τι θα γίνει;».

Κληθείσα να σχολιάσει τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της ρύθμισης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, υπογράμμισε ότι «ζούμε μια συνεχή επανάληψη της μετεμφυλιακής και μεταπολιτευτικής πραγματικότητας: έναν ψεύτικο διαχωρισμό ανάμεσα σε Αριστερά και Δεξιά, σύμφωνα με τον οποίο η Αριστερά είναι ευαίσθητη για τα κοινωνικά και η Δεξιά για τα πατριωτικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο ελληνικός λαός στο σύνολό του είναι ευαίσθητος και για τα κοινωνικά δράματα και για τα εθνικά σύμβολα».

«Είναι εντυπωσιακή η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και επίσης εντυπωσιακό ότι ο κ. Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει στον Πρόεδρο “να μην ανακατεύεται”. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει και τα δύο στοιχεία — και την κοινωνική ευαισθησία και τον πατριωτισμό. Αυτή είναι και η ουσία της σοσιαλδημοκρατίας», σημείωσε. Πρόσθεσε πως «η χρονική στιγμή και η επιλογή της κυβέρνησης ήταν απολύτως λάθος. Γιατί τώρα; Γιατί όχι όταν έγιναν τα περιστατικά που αναφέρατε; Γιατί όχι εδώ και επτά χρόνια;».

Μάλιστα, η κα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη, «η αεροφωτογραφία δείχνει τον χώρο του μνημείου όπου δεν πάτησε άνθρωπος. Και ο κόσμος το σεβάστηκε και η αστυνομία έκανε τη δουλειά της».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι «η κυβέρνηση δείχνει πως δεν καταλαβαίνει και αυτό φαίνεται από μια σειρά ζητημάτων, όπως του κ. Ρούτσι, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του μνημείου. Η αίσθησή μου είναι ότι πλέον απευθύνεται μόνο στο 30%+ που τη στηρίζει, αντί να λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων. Μια κυβέρνηση πρέπει να απευθύνεται στο 100% του λαού».

Σε ερώτηση για τις διαφοροποιήσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε πως «οι κυβερνήσεις έχουν πάντα τη συγκολλητική ουσία της εξουσίας. Τα εσωκομματικά φαινόμενα, όπως του κ. Δένδια που πρώτα υπογράφει και μετά εκδίδει διαφορετική ανακοίνωση, δεν δείχνουν συνοχή».

Σχετικά με τη στάση της αντιπολίτευσης, η κα Διαμαντοπούλου ανέφερε πως «η συζήτηση στη χώρα γίνεται ακόμη με όρους δεκαετίας του 2000, για να μην πω του ’90. Για παράδειγμα, η συζήτηση για το “13ωρο” είναι επικίνδυνη γιατί ευνοεί τους εργοδότες. Κι ενώ συζητάμε γι’ αυτά, χάνουμε το πραγματικό θέμα: τις τεράστιες αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση».

«Ήδη, σύμφωνα με μελέτες, το 2028, το 22% των επαγγελμάτων στην Ελλάδα θα έχουν τροποποιηθεί και θα απαιτούν νέες δεξιότητες λόγω της ΤΝ. Το 50% των επαγγελμάτων στην επόμενη δεκαετία δεν θα υπάρχουν όπως τα ξέρουμε. Αντί να συζητάμε πώς συνδέουμε τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τα προγράμματα σπουδών με αυτή την πραγματικότητα, μένουμε πίσω. Χρειάζονται βαθιές αλλαγές», σημείωσε.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας ότι «όπως είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, έτσι πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση ενηλίκων στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Διαφορετικά, οι άνω των 50 θα μείνουν εκτός κοινωνίας και οι ανισότητες θα είναι τρομακτικές».

«Αυτά είναι τα θέματα που θέλω να φέρει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του και στη δημόσια συζήτηση, γιατί απέχουμε πολύ από το τι πραγματικά συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Και εκεί η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη», κατέληξε η Άννα Διαμαντοπούλου.