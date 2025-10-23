Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού

Ερωτηθείς ο υφυπουργόs παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέρριψε τις κατηγορίες ότι υπάρχει προσπάθεια για εκδίκηση έναντι συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με αφορμή τις κλητεύσεις που έχουν γίνει σε ορισμένου από την αστυνομία. «Είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Είναι ξεκάθαρο ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Πρόκειται για λαϊκισμό, όχι εκ μέρους των συγγενών» συμπλήρωσε.

Απαντώντας στο εάν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία της κυβέρνησης με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, και συγκεκριμένα του Άδωνι Γεωργιάδη τόσο για τον κ. Δένδια, όσο και για το ρόλο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην υπόθεση του θανάτου της 16χρονης, απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού. «Το διαψεύδω. Δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού » απάντησε κατηγορηματικά ο κ. Μαρινάκης. Παράλληλα τόνισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο αρραγής από ποτέ, σημειώνοντας ότι είναι μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας.

Ερωτηθείς o κ. Μαρινάκης για το εάν υπάρχει ζήτημα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, που δεν τοποθετήθηκε στη βουλή για την τροπολογία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το περιεχόμενο της τροπολογίας που ψηφίστηκε «υποστηρίχτηκε από τον κ. Φλωρίδη, έναν εκ των υπουργών που τη συνυπογράφουν, καθώς υπήρχε πλαίσιο κυρώσεων».

«Ζητήθηκε από όλους να την υπογράψουν, την υπέγραψαν όλοι, συμφώνησαν όλοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η αστυνομία με τον επαγγελματισμό που διαθέτει και την αποτελεσματικότητά της είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και μεσομακροπρόθεσμα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναδείξει, σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ιδέες του το μνημείο», ανέφερε.

Μιλώντας για το θάνατο της 16χρονης έξω από το Γκάζιγια το θάνατο της 16χρονης έξω από το Γκάζι, με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις τόσο της αστυνομίας, όσο και του υπουργείου Υγείας, για το εάν υπήρχε αργοπορία ή παραλείψεις στην ενημέρωση της αστυνομίας δήλωσε ότι «όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν».

Kληθείς να σχολιάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι οι πληρωμές σε αγρότες θα γίνουν το ταχύτερο δυνατόν και ότι από εδώ και πέρα τα χρήματα θα πηγαίνουν στους «αληθινούς παραγωγούς και όχι στους μπαταχτσήδες». Παράλληλα, έκανε λόγο και για το σημαντικό ρόλο της αστυνομίας στον εντοπισμό και την εξιχνίαση αρκετών από τους εμπλεκομένους στο σκάνδαλο χορήγησης των παράνομων επιδοτήσεων. «Επί των ημερών μας σπάει ένα απόστημα. Όπως έσπασε και στα ελληνικά πανεπιστήμια. […] Εγκληματικές οργανώσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν. Η πολιτική ταυτότητα ενός εμπλεκομένου δεν μπορεί να χαρακτηρίζει έναν χώρο», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Στη συνέχεια σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο πριν ακόμη επέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη και τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι.

Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε για τη συμμετοχή σε εμπλεκόμενη ΚΥΔ, στην οποία συμμετέχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Πώς είναι δυνατόν να κουνάει το δάχτυλο το κόμμα του συμπορεύεται με τα κόμματα του ακραίου λαϊκισμού. Με το ΠΑΣΟΚ μας χωρίζει μια άβυσσος», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του. «Οι νοικοκυραίοι δεν ανήκουν σε ένα μόνο κόμμα. Υπάρχουν και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για την αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε: «Έχει πέσει θύμα της χυδαίας ρητορικής της πάλαι ποτέ κάτω πλατείας και δια του προέδρου του βρέθηκε στη λάθος πλευράς της Ιστορίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κ. Βελόπουλο και τους υπόλοιπους. Δεν είναι η πρώτη φορά». Σε άλλο σημείο της ομιλίας σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ του κ.

Εκτός πραγματικότητας χαρακτήρισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τις κατηγορίες ότι τίθεται θέμα διακυβερνησιμότητας λέγοντας ότι «πρέπει να είμαστε μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που προηγείται στις δημοσκοπήσεις την ώρα που υποχωρεί η αντιπολίτευση». Όσον αφορά το ενδεχόμενο ανασχηματισμού το διέψευσε κατηγορηματικά λέγοντας ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της φορολόγησης αναφέροντας τις μειώσεις φόρων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης.

Ανδρουλάκη έχει πάρει έναν άλλο δρόμο. Ένα κόμμα που πριν δέκα χρόνια στοχοποιήθηκε αδίκως γιατί δεν έπεσε στην παγίδα του λαϊκισμού και που με τη ΝΔ κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δέκα χρόνια μετά, αποφάσισε σε κάποιες περιπτώσεις να συνταχθεί με εκείνους που το είχαν στοχοποιήσει».

«Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για συνεκμετάλλευση»

«Η εξωτερική πολιτική που ακολουθείται είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων ετών» σχολίασε με αφορμή σχετική ερώτηση που δέχθηκε. Ερωτηθείς για τον ελληνοτουρκικό διάλογο απάντησε ότι διαχρονικά η Τουρκία προέβαλε ανιστόρητες θέσεις με τη διαφορά τώρα ότι παίρνει τις απαντήσεις της. «Η διαφορά πολλών δήθεν πατριωτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι οι πρώτοι βασίζονται στους τίτλους», πρόσθεσε παραθέτοντας ενέργειες του Πρωθυπουργού. «Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για συνεκμετάλλευση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης εξαπολύοντας επίθεση στον κ. Τσίπρα επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού για «υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα.

Όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων που μειώνονται στα σούπερ μάρκετ παρέπεμψε στη σχετική λίστα του υπουργείου Ανάπτυξης λέγοντας ότι η πλειονότητα τους είναι τα πιο σημαντικά είδη για τους καταναλωτές. «Χρειάζονται περισσότερα αλλά όσοι ειρωνεύονται ας μας πουν που να βρούμε τα λεφτά», σχολίασε καταλήγοντας ότι δεν θα πανηγυρίσουμε για την πληθωριστική κρίση.