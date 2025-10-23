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Με τη στήριξη της Invel Real Estate και της PRODEA Investments, ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τρυπητή Μήλου
Επιχειρήσεις
13:42 - 23 Οκτ 2025

Με τη στήριξη της Invel Real Estate και της PRODEA Investments, ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τρυπητή Μήλου

Reporter.gr Newsroom
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  Η Μήλος απέκτησε μια νέα σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που θα λειτουργεί ως ένας νέος πυρήνας άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής σύνδεσης στο νησί.

Πρόκειται για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στην Τρυπητή, το οποίο εγκαινιάστηκε συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους σε μια ζωντανή γιορτή της τοπικής κοινότητας.

Το γήπεδο υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της Invel Real Estate και της PRODEA Investments, και στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης μέσω του προγράμματος "Δομές Ευθύνης", καθώς και με τη συνεργασία της Φιλανθρωπικής και Φιλοπρόοδης Αδελφότητας Τρυπητής, του Δήμου Μήλου και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Αλέξης Πιπιλής, Επικεφαλής του Τομέα Hospitality & Business Development της PRODEA Investments, υπογράμμισε:

«Είναι τιμή μας να είμαστε μέρος μιας πρωτοβουλίας που έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους της Μήλου. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος είναι ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται και από προσφορά. Το νέο αυτό γήπεδο είναι ένα δώρο στους νέους του νησιού – ένας χώρος άθλησης και σύνδεσης. Για εμάς στην Prodea Investments, αυτή η στιγμή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τελετή· είναι μια ευκαιρία να δείξουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας απέναντι στη Μήλο και τους ανθρώπους της. Το νέο γήπεδο αποτελεί ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στο νησί».

Η InvelReal Estate και η PRODEA Investments στηρίζουν σταθερά δράσεις που ενδυναμώνουν το κοινωνικό σύνολο, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του. Το πρόγραμμα "Δομές Ευθύνης" αποτελεί πυλώνα αυτής της δέσμευσης, με πρωτοβουλίες που αγγίζουν τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.

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