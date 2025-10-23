ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 37 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Σε άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα προχώρησε την Πέμπτη (23/10) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος επιχορηγήσεων, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται σερβιτόροι, DJ, αλλά και άτομα που φέρονται να εξέδιδαν εικονικές βεβαιώσεις μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με κλούβα της αστυνομίας και βαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή. Εκεί αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για απολογίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά εντός των επόμενων πέντε ημερών.

Η δίωξη αφορά πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιγράφεται με λεπτομέρειες η ιεραρχία, η δομή και ο τρόπος δράσης της ομάδας, που, σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε ως οργανωμένο δίκτυο με σαφείς αρμοδιότητες για κάθε μέλος.

Η εισαγγελική έρευνα, που ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχει φέρει στο φως πλήθος αποδεικτικών στοιχείων για τη δράση τόσο των βασικών κατηγορουμένων όσο και περιφερειακών συνεργών. Η ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εθνική οικονομία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει λόγο για συστηματική και οργανωμένη απάτη μεγάλης κλίμακας, που εξελίσσεται τουλάχιστον από το 2018 σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνεται, η εγκληματική ομάδα εκμεταλλεύτηκε κενά στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για τη λήψη γεωργικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ.

Μέσω πλαστών δηλώσεων για εκτάσεις και αριθμούς ζώων, οι εμπλεκόμενοι εξασφάλιζαν παράνομα χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια «ξεπλένονταν» με εικονικά τιμολόγια και άλλες μεθόδους απόκρυψης. Σύμφωνα με την EPPO, μέρος των υπεξαιρεθέντων ποσών φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για αγορές πολυτελών ειδών, ταξίδια και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των παράνομων εσόδων.