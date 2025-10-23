Μιχαηλίδου: Μόνιμος μηχανισμός ελάφρυνσης για τα νοικοκυριά

Η κοινωνική πολιτική περνά σε νέα φάση, με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να ενεργοποιεί ένα πλέγμα μέτρων που στοχεύει όχι μόνο στη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση αλλά και στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των νοικοκυριών. Στην παρουσίασή της στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για την Κοινωνική Ασφάλιση, η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου περιέγραψε μια «διττή στρατηγική»: ενίσχυση μέσω επιδομάτων και φορολογικών ελαφρύνσεων που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα και ενισχύουν την αυτονομία των πολιτών.

Όπως τόνισε, στόχος είναι ένα μόνιμο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, που δεν θα περιορίζεται σε προσωρινές ενισχύσεις αλλά θα λειτουργεί σταθερά, με διαφάνεια και χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.

Επιστροφή ενός ενοικίου: νέα ανάσα για ένα εκατομμύριο δικαιούχους

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η επιστροφή ενός από τα δώδεκα ενοίκια, ένα νέο μέτρο στήριξης που αφορά περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες. Πρόκειται, όπως διευκρίνισε η υπουργός, όχι για προσαύξηση του επιδόματος στέγασης αλλά για ανεξάρτητη πρόσθετη ενίσχυση που λειτουργεί συμπληρωματικά.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του ενοικίου, ενώ δεν απαιτείται νέα αίτηση ή αλλαγή κριτηρίων για τους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προστίθεται στα 334 εκατομμύρια που ήδη διατίθενται για το επίδομα στέγασης. Έτσι, το κράτος αυξάνει κατά 69% τη συνολική δαπάνη για τη στήριξη των πολιτών στις στεγαστικές τους ανάγκες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται και το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής: μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων που ενισχύουν το καθαρό εισόδημα των οικογενειών και λειτουργούν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού (Α21).

Για μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 38.000 ευρώ, η μηνιαία ενίσχυση από τις φοροαλλαγές θα φτάνει τα 360 ευρώ, δηλαδή 4.300 ευρώ ετησίως, επιπλέον του επιδόματος των 168 ευρώ που ήδη λαμβάνει.

Για οικογένεια με ένα παιδί και παρόμοιο εισόδημα, το όφελος θα ανέρχεται περίπου στα 50 ευρώ μηνιαίως, ποσό μεγαλύτερο ακόμη και από την ελάχιστη βαθμίδα του επιδόματος παιδιού.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι οι ελαφρύνσεις αυτές δεν αντικαθιστούν τα επιδόματα, αλλά ενισχύουν τη βιωσιμότητα των οικογενειών μέσα από ένα πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο που δίνει κίνητρα και σταθερότητα.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι τα νέα μέτρα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο κοινωνικής συνοχής που συνδυάζει την προστασία των ευάλωτων με την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να διαμορφωθεί μια πολιτική «που δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες ως δικαιούχους βοήθειας, αλλά ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες».

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, επιδιώκει μόνιμες λύσεις που θα καθιστούν τις ενισχύσεις πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές, χωρίς να απαιτούν συνεχή επανυποβολή αιτήσεων ή μεταβολές στα κριτήρια.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Ενισχύουμε σταθερά τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τα επιδόματα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουμε τα εργαλεία στήριξης των οικογενειών μέσα από στοχευμένα προγράμματα και φορολογικές παρεμβάσεις».