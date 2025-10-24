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ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην ανάρτηση του υπ. Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
17:51 - 24 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην ανάρτηση του υπ. Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Ο υπουργός Επικρατείας ας μη βιάζεται να προεξοφλήσει συμπεράσματα από τις δηλώσεις του», απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει στην απάντησή του πώς ο κ. Σκέρτσος «πολύ ορθά αναγνωρίζει ότι διοικήσεις του Οργανισμού είχαν αρχίσει διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα ήταν, όμως, σκόπιμο να μας εξηγήσει τα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις “καρατομήσεις” όλων εκείνων των διοικήσεων, που ξεκινούσαν τις προσπάθειες εξυγίανσης. Αλήθεια, εκείνος από καθαρά τεχνοκρατικό ενδιαφέρον συζήτησε ποτέ με τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου, όπου βρίσκονται καθημερινά;»

Προσθέτει ακόμη ότι ο υπουργός Επικρατείας «έχοντας διαπιστώσει όλες τις ελλείψεις των κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων», πώς συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό και το στενό επιτελείο να δράσει βλέποντας να αλλάζουν οι Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τα πουκάμισα;

«Οι λέξεις “παθογένειες” και “διαχρονικές”, δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, δεν μπαίνουν στην ίδια φράση, όταν έχει έρθει δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 2 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ή όταν ο κ. “Φραπές” και η κα. Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας κάνουν διαγωνισμό… jaguar», υπογραμμίζει στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

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