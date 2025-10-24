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Νέα Αριστερά: Ο Σκέρτσος «ομολογεί» ότι η κυβέρνηση γνώριζε για τις παρακολουθήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
17:58 - 24 Οκτ 2025

Νέα Αριστερά: Ο Σκέρτσος «ομολογεί» ότι η κυβέρνηση γνώριζε για τις παρακολουθήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Το τελευταίο που χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος είναι κυβερνητικά στελέχη να εμφανίζονται σε φόρουμ για την αγροτική ανάπτυξη και να δίνουν συμβουλές για το πώς πρέπει να κινηθεί ο αγροτικός τομέας, έχοντας στην πλάτη και βιώνοντας τις συνέπειες από το μεγάλο “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Βέβαια, η μόνη χρησιμότητα αυτών των εμφανίσεων είναι οι “εκλάμψεις αλήθειας”, κατά τις οποίες κορυφαίοι Υπουργοί της ΝΔ μαρτυρούν μόνοι τους αυτό που “ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι”», σχολιάζει και παραπέμπει στην ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Άκη Σκέρτσου, στο 3ο Cantina Academy, κατά την οποία αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ζήτημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση το είχε εντοπίσει και το είχε επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Όπως και ότι «γνωρίζανε πολλά από τα προβλήματα», «για τις έρευνες που γίνονταν», «ενθαρρύναν τις έρευνες», «συνεργάζονταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου».

«Ο κ. Σκέρτσος επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που η κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες αρνείται να παραδεχτεί: πως ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου γνώριζαν τα πάντα για τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις και τις έρευνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Τα λεγόμενα του κ. Σκέρτσου, άλλωστε, ευθυγραμμίζονται πλήρως με όσα είχε αποκαλύψει ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ο επίσης Βουλευτής της ΝΔ, κ. Μπουκώρος, πως είχε λάβει ενημέρωση από το Μαξίμου πως βρισκόταν μεταξύ των επισυνδέσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουκώρος είχε δηλώσει -το καλοκαίρι του 2025- πως κυβερνητικά στελέχη τον είχαν ενημερώσει, εδώ και 16 μήνες, ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση».

«Η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη είναι τεράστια και η όποια απόπειρα συγκάλυψης και απόκρυψης της αλήθειας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η κυβέρνηση γνώριζε για τις επισυνδέσεις εδώ και καιρό, γνώριζε για τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ίδια δημιούργησε, και οι τεράστιες ευθύνες που την βαραίνουν θα αποδοθούν», καταλήγει.

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