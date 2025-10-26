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Τασούλας από Θεσσαλονίκη: Τιμή στον Άγιο Δημήτριο και την Ιστορική Απελευθέρωση του 1912
Πολιτική
12:55 - 26 Οκτ 2025

Τασούλας από Θεσσαλονίκη: Τιμή στον Άγιο Δημήτριο και την Ιστορική Απελευθέρωση του 1912

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, από τη Θεσσαλονίκη, με δήλωση του τονίζει ότι η πόλη γιορτάζει δύο σημαντικές επετείους: τον Άγιο Δημήτριο, Πολιούχο της πόλης, και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Ο Κωνσταντίνος τασούλας τόνισε τη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών που οδήγησε στην ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον ελληνικό κορμό και υπογράμμισε ότι η μνήμη αυτών των γεγονότων εμπνέει και καθοδηγεί το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά η δήλωση του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα έχει ως εξής:

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 13:26
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