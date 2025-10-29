Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Κανέλλη στη Βουλή: «Χυδαιότητα», «συκοφαντία» και αιχμές για πολιτική εμπάθεια

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τη βουλευτή του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, με αφορμή μήνυση που κατέθεσε η πρώτη και η οποία οδήγησε στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της δεύτερης.

Η Λιάνα Κανέλλη, παίρνοντας τον λόγο, δήλωσε πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής της παρουσίας που καλείται να αντιμετωπίσει αίτημα άρσης ασυλίας: «Η πρώτη φορά ήταν όταν με χτύπησε ο Κασιδιάρης, επειδή θέλησα να υπερασπιστώ τη Ρένα Δούρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ ότι την συκοφάντησε δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή, «επιχειρώντας δόλια να την ταυτίσει με τον Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή». «Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη, με αυτή την μπορεί και τη δολιότητα, να σπιλώνει τη δική μου τιμή», είπε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας σφοδρή προσωπική επίθεση: «Αυτό το πρόσωπο, με βίλα στην Εκάλη, που κάνει καριέρα ως δήθεν κομμουνίστρια και πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια, ήταν που δήλωσε φίλη της Ντόρας Μπακογιάννη και χαριεντιζόταν με τον Παναγιώταρο».

Απαντώντας, η Λιάνα Κανέλλη σημείωσε δηκτικά: «Η χυδαιότητα, όταν εκτοξεύεται από χυδαίο, πέφτει στο κενό. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κ. Κωνσταντοπούλου καλύτερα από τον ίδιο της τον εαυτό».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας: «Αφού η κ. Κωνσταντοπούλου θέλει να αρθεί η ασυλία της και μας κατηγορεί κι από πάνω, θα ψηφίσουμε υπέρ», είπε με ειρωνικό τόνο.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για «αξιοθρήνητη παρουσία» και χαρακτήρισε τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ως «πράξη πολιτικής εμπάθειας και αντικομμουνισμού».

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν είμαι από εκείνους που κρύβονται πίσω από προνόμια

Νωρίτερα είχε συζητηθεί και η άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση της υποψήφιας βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Όλγας Δάλλα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παίρνοντας τον λόγο ανέφερε μεταξύ άλλων: «πρέπει να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών. Θεσπίστηκε γιατί ήταν σωστή και πολιτικά επιβεβλημένη να μην καθίσταται το πολιτικό προσωπικό αντικείμενο πολιτικών διώξεων και να μην κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δυστυχώς η ασυλία σε όλη τη μεταπολίτευση δε χρησιμοποιείται ως προστασία από πολιτικές διώξεις, αλλά για προστασία από αξιόποινες πράξεις.

Τρανά παραδείγματα ο κ. Τασούλας που απόλαυσε ασυλίας ως δήμαρχος Κηφισιάς, και ο κ. Μητσοτάκης που απόλαυσε βουλευτική ασυλία για ποινικές διερευνήσεις που αφορούσαν τη θητεία του σε εταιρεία τραπεζική στις αρχές του 2000. Έχω σταθερά θέση εναντίον αυτής της διαδικασίας.

Ζητώ πάντα την άρση της ασυλίας μου, δεν είμαι από εκείνους που κρύβονται πίσω από προνόμια.

Ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν όταν μιλάω για τον Γρηγορόπουλο, είναι αυτοί που στήριξαν τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Είπε η σύζυγος του Κορκονέα, ότι ο μόνος που στήριξε τον άντρα της είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης… ήταν Χρυσαυγίτης Αστυνομικός».

Για την υπόθεση Δάλλα, επισήμανε πως: «Πρόκειται για ψευδή μήνυση από πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το κίνημα μας… πρόκειται για μια γυναίκα που υπήρξε υποψήφια στις εκλογές του 2023. Ούτε μέλος του Κινήματος, ούτε έχει συμμετάσχει σε διαδικασία του κινήματος, μόνο συκοφαντεί εργαλειοποιούμενη από πολιτικούς αντιπάλους εμένα και την Πλεύση Ελευθερίας.

Δεν έχει υπάρξει κόμμα πολιτικό που να δέχεται τέτοια εκστρατεία λάσπης με εργαλείο αυτήν την κυρία που εξασφάλισε και τους πόρους για να προχωρά σε αυτά…. Τρομακτική εκστρατεία λάσπης και αποτέλεσμα ήταν η Πλεύση να δεχτεί πλήγμα εκλογικό, καταφέραμε οριακά να μπούμε στη Βουλή, την ώρα που όλοι έβριζαν την Πλεύση, ποιοι πέρασαν κάτω από τα ραντάρ και μπήκαν στη Βουλή; οι Σπαρτιάτες!

Αναφέρει ως ανοσιούργημα που έκανα ότι δεν τοποθέτησα πρώτη στο ψηφοδέλτιο, την κυρία που με μηνύει.

Πόσο σωστά έκανα που δεν τοποθέτησα σε εκλόγιμη θέση την εν λόγω στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Περιφέρεται και την περιφέρουν οι Γεωργιάδηδες. Δεν εξελέγη ποτέ!

Δεν υπήρξε ένα κόμμα που δεν το έκανε!.. Το κάνουν όλοι. Το μόνο κόμμα που δέχτηκε αυτή τη σφοδρή προπαγάνδα με εργαλείο την μηνύτρια, είναι η Πλεύση Ελευθερίας.

Ενέργεια στοχοποίησής μου που κάνει η συνήγορος του Κορκονέα, του Κασιδιάρη και του Φλώκου, η κ. Βάσω Πανταζή, μέλος της ΝΔ, αφετηρία των slapp μηνύσεων και αγωγών που είναι όλες κατασκευασμένες.

Απειλές, ύβρεις και οργανωμένη στοχοποίηση, η κ. Βάσω Πανταζή άρχισε να συλλέγει πελάτες και να οργανώνει εναντίον μου μηνύσεις και αγωγές, των οποίων κάνει χρήση η ΝΔ ως ζητήματα που δήθεν με φέρνουν σε θέση δυσχερή! Την καταθέτει η κ. Πανταζή για λογαριασμό της κυρίας Δάλλα, πάντα με την ευαρέσκεια της ΝΔ.

Ξεκάθαρα δόλια μήνυση για ανύπαρκτο γεγονός – εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου και δε συναινώ στο να γίνεται άλλοθι η δική μου άρση ασυλίας για μηνύσεις άλλων προσώπων (της κ. Κανέλλη) που με κατασυκοφάντησε με ψεύδη και δολιότητες.

Ζητώ να ψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου, όπως και για τους άλλους ζητώ την άρση ασυλίας τους, την οποία καταψηφίζετε».