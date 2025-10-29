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Ζαχαριάδης για σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
Πολιτική
18:11 - 29 Οκτ 2025

Ζαχαριάδης για σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών

Reporter.gr Newsroom
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Σε διαρροές στον Τύπο, με τις οποίες «το Μαξίμου ανακινεί και πάλι θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με την Ελληνική Λύση» αναφέρεται σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και διερωτάται αν «ισχύουν άραγε τα δημοσιεύματα αυτά ή τα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν προτίθεται να τον αλλάξει».

«Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά έχετε πληγώσει τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας. Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας», τονίζει και καταλήγει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραπαίει κι αυτό είναι πλέον ολοφάνερο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Όσα τερτίπια κι αν σκαρφιστεί το Μαξίμου το αίτημα της κοινωνίας για αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση δεν πρόκειται να αναστραφεί, ούτε και να παρακαμφθεί με μαθηματικές αλχημείες και κολπάκια που στήνονται σε σκοτεινά δωμάτια. Οι πολίτες δεν θα εξαπατηθούν από τις μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη».

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