Γκίλφοϊλ: Η πρώτη δεξίωση στην Αθήνα – Συναντά την Τετάρτη (5/11) τον Μητσοτάκη
Πολιτική
21:00 - 01 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το βράδυ του Σαββάτου διοργανώνει δεξίωση, τιμώντας τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19:00 με κοκτέιλ, ενώ ακολουθούν η επίσημη τελετή, το δείπνο και ο χορός.

Η πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, απαντώντας στο καλωσόρισμα με τη φράση «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Γκίλφοϊλ ήρθε στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση και μεταφέρθηκε στο νέο της σπίτι, το Jefferson House στο Κολωνάκι – ακίνητο που ανήκει αποκλειστικά στην αμερικανική πρεσβεία – συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της πρέσβειρας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών θα έχει επίσης ανεπίσημες εμφανίσεις. Απόψε θα παραστεί σε δεξίωση για την επέτειο του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ αύριο θα συμμετάσχει σε εκδήλωση όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μαζί με μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικούς και άλλους παράγοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά θέματα και οι εξελίξεις στην περιοχή.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Αθήνα ευελπιστεί η άφιξη της Γκιλφόιλ να συνοδευτεί με ένα γενικότερο restart των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά από μία πολύμηνη περίοδο στασιμότητας.

