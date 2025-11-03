14:53 - 03 Νοε 2025

Χρηστίδης: Τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ

Reporter.gr Newsroom
Τεράστια ευθύνη για την κατάσταση στα ΕΛΤΑ, καταλόγισε, στην κυβέρνηση, ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή “Σήμερα”, ζητώντας απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα που δόθηκαν ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

«Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, βγήκε ο κύριος Πιερρακάκης και ανακοίνωσε σχέδιο ενίσχυσης των ΕΛΤΑ με 250 εκατομμύρια ευρώ. Πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα; Αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί», τόνισε και πρόσθεσε: «Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 140 καταστήματα ανά τη χώρα. Τι έχει εξοικονομηθεί; Τι έχει λειτουργήσει υπέρ των Ελλήνων πολιτών; Έχει διευκολυνθεί η ζωή τους; Ακόμη, έχουν πουληθεί κεντρικά καταστήματα διαλογής και διανομής των ΕΛΤΑ, ανακοινώθηκαν κάτι ρομποτικές διανομές, να δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών».

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στη σημασία που έχουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την ελληνική κοινωνία, εδώ και δεκαετίες, ενώ αναφέρθηκε και στο μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Με απασχολεί πάρα πολύ το πως σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να απαντήσει γιατί ενώ γνώριζε το πρόβλημα από το 2019 και υποτίθεται ότι πήρε μέτρα, παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα παρηκμασμένων ΕΛΤΑ που πρέπει να κλείσουν. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί και όχι να τα αφήσουμε να κλείσουν, να παρακμάσουν, για να μπει ιδιώτης και να τα πάρει μπιτ παρά», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 16:44
