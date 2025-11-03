ΕΛΤΑ - Σωματείο ΕΝΟΤΗΤΑ: Η επικοινωνιακή διαχείριση ενός διαχρονικού εγκλήματος έλαβε τέλος

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι, παρά τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη τήρηση των προτύπων ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, «οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν ποτέ», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταταγεί στην τελευταία θέση στην Ε.Ε. όσον αφορά την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Με αφορμή την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη απαξίωση ενός ιστορικού δημόσιου οργανισμού.

Όπως επισημαίνει η ΕΝΟΤΗΤΑ, κόμματα και κυβέρνηση εμφανίστηκαν αιφνιδίως «ευαισθητοποιημένοι» και εκφράζουν λύπη για την ιστορικότητα των ΕΛΤΑ και τη μη πρόσβαση των πολιτών στις υποδομές τους.

«Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως για ακόμη μία φορά επιχειρείται να συγκαλυφθεί η ανικανότητα των διοικήσεων και οι διαχρονικές πελατειακές σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, με τους εργαζόμενους να επωμίζονται ξανά το βάρος», τονίζει η παράταξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ),

«Δεν συνδιοικούμε, δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε…»

μια φράση που, όπως αναφέρει η ΕΝΟΤΗΤΑ, «αποτυπώνει με ακρίβεια τη στάση αδιαφορίας των κυβερνήσεων απέναντι στους εργαζομένους».

Τρεις δεκαετίες παθητικής παρακολούθησης

Η ΕΝΟΤΗΤΑ υπογραμμίζει ότι τα τελευταία 35 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις «παρακολουθούσαν με απάθεια» την αρνητική πορεία των ΕΛΤΑ, ενδιαφερόμενες αποκλειστικά για:

την τοποθέτηση στελεχών με κομματικά κριτήρια στην ηγεσία,

τις προσλήψεις συμβούλων,

τις ρουσφετολογικές πρακτικές, και

την ομηρία συμβασιούχων, οι οποίοι μόνο την διετία 2017–2018 αυξήθηκαν από 1.000 σε 3.000.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι, παρά τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη τήρηση των προτύπων ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, «οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν ποτέ», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταταγεί στην τελευταία θέση στην Ε.Ε. όσον αφορά την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι ίδιες δικαιολογίες εδώ και 35 χρόνια

Αναφορικά με το επιχείρημα περί «ελλειμμάτων, αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού», η ΕΝΟΤΗΤΑ υπενθυμίζει ότι τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες κρατικές χρηματοδοτήσεις για τον «εκσυγχρονισμό» του Οργανισμού:

Έτος Ποσό Σκοπός 1997 120.322.000 € Εκσυγχρονισμός ΕΛΤΑ 1998 68.855.000 € – 1999 58.694.000 € – 2000 29.347.000 € – 2001 26.412.000 € – 2002 41.888.000 € – 2003 80.000.000 € (3ο ΚΠΣ για εκσυγχρονισμό)

Με συνέχιση έως σήμερα: 149.000.000 €, 280.000.000 €, 100.000.000 € (ΑΜΚ) κ.ά.

«Απέναντι σε αυτήν την τεράστια απώλεια δημοσίου χρήματος, δήθεν για εκσυγχρονισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, οι κυβερνήσεις επέλεγαν διαρκώς τη στελέχωση του Οργανισμού με ανίκανες διοικήσεις που διέθεταν μόνο κομματικές περγαμηνές και καμία διοικητική εμπειρία», σημειώνει η ΕΝΟΤΗΤΑ.

Παραδείγματα διοικήσεων

Η παράταξη αναφέρει ενδεικτικά ότι:

πρώην Πρόεδρος (2010) ανέφερε ως προσόν πως «μιλά άπταιστα την Ελληνική Γλώσσα» και ότι είναι «πολιτικός»,

ενώ άλλη πρώην Πρόεδρος (2016) ήταν «συνδικαλίστρια, εφοριακός και υποψήφια βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ το 2015».

Η ΕΝΟΤΗΤΑ προσθέτει πως «η ανικανότητα συνδυάστηκε με πρακτικές που σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν θλίψη», επισημαίνοντας ότι «πρώην Πρόεδρος του ΕΛΤΑ ίδρυσε (μόνο στα χαρτιά) Ελληνοκινέζικο Οικονομικό Συμβούλιο για τη δημιουργία Ψηφιακού Ταχυδρομείου, ενώ άλλος ανέλαβε μετά από αποτυχημένη θητεία στον Αστέρα Βουλιαγμένης».

Κλείσιμο καταστημάτων: μια “λύση” χωρίς σχέδιο

Η ΕΝΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι «κάθε φορά που αποτυγχάνει μία Διοίκηση και ταυτόχρονα η κυβερνητική πολιτική, η λύση που επιλέγεται είναι η ίδια: το κλείσιμο καταστημάτων».

Συγκεκριμένα:

Την τετραετία 2015–2019 πραγματοποιήθηκε μελέτη για το κλείσιμο 200 καταστημάτων.

Την τριετία 2020–2023 έκλεισαν 227 καταστήματα.

Σήμερα ανακοινώθηκε νέο κύμα 204 καταστημάτων.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο του 2023, ο σημερινός CEO των ΕΛΤΑ δήλωνε πως «δεν πρόκειται να κλείσουν άλλα καταστήματα» και ότι «όσα έκλεισαν ήταν απομεινάρια μιας άλλης εποχής».

«Λίγους μήνες μετά, οι δηλώσεις αυτές διαψεύστηκαν πλήρως», σημειώνει η ΕΝΟΤΗΤΑ, προσθέτοντας ότι «πιο ανησυχητική είναι η τοποθέτηση πως το 80% του κόστους λειτουργίας των ΕΛΤΑ αφορά στους μισθούς», αφήνοντας έτσι υπόνοιες εις βάρος των εργαζομένων.

Ποιοι ευθύνονται πραγματικά;

Η ΕΝΟΤΗΤΑ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

Πώς, με τόσες κρατικές επιδοτήσεις, οργανώθηκε το σκάνδαλο παρακράτησης χρημάτων από λογαριασμούς της ΔΕΗ;

Πώς ο «σύγχρονος εξοπλισμός» των ΕΛΤΑ δεν απέτρεψε τη διαρροή 4,5 εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων πελατών;

Πώς δεν εντοπίστηκε η παράνομη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 4.493 αγροτεμάχια με ΑΦΜ που ανήκαν στην επωνυμία ΕΛΑΤΑ Α.Ε., ζημιώνοντας το Δημόσιο με πάνω από 15.000.000 ευρώ;

Η παράταξη προσθέτει ότι «αν πράγματι φταίνε οι εργαζόμενοι, τότε κάθε Διοίκηση οφείλει να εξηγήσει πώς γίνεται ο Οργανισμός, με 11.000 προσωπικό στο παρελθόν και 25 διοικητικές διευθύνσεις, να διαθέτει σήμερα 2.930 εργαζομένους και 34 διευθύνσεις».

Επιπλέον, «αντί για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και μείωση δαπανών, εγκρίθηκε η μεταφορά γραφείων Διοίκησης σε ενοικιαζόμενο κτίριο με μηνιαίο μίσθωμα 180.000 ευρώ».

Πρόταση – Ώρα ευθύνης και αποκατάστασης

Η ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής δηλώνει τη σαφή συμπαράστασή της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), υπογραμμίζοντας ότι

«Τα μόνα θύματα αυτού του διαχρονικού εγκλήματος είναι οι εργαζόμενοι, οι φορολογούμενοι πολίτες και οι κάτοικοι της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών».

Η παράταξη σημειώνει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία πλησιάζουν τα 200 χρόνια λειτουργίας, αξίζουν «αποκατάσταση, βιωσιμότητα και θεσμική αναγέννηση».

Η ΕΝΟΤΗΤΑ τονίζει ότι «δεν είναι αντίθετη σε κάθε βήμα εκσυγχρονισμού», όμως επισημαίνει πως «όσοι δημιούργησαν το πρόβλημα οφείλουν, χωρίς κορώνες και αφορισμούς, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να δώσουν λύση».

Τέλος, η παράταξη προτείνει «τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη συνολική ανάληψη ευθυνών και την κατάρτιση κοινής πρότασης σωτηρίας του Οργανισμού».