Γερουλάνος στην Πολιτική Γραμματεία: Συνέδριο Αναγέννησης - Ώρα το ΠΑΣΟΚ να δείξει ότι εννοεί όσα λέει

Την ανάγκη για ένα «Συνέδριο Αναγέννησης» που θα σηματοδοτήσει μια έκρηξη δημοκρατίας και ανανέωσης στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, πρότεινε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει το παράδειγμα της Ελλάδας που θέλει να χτίσει, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές που πρεσβεύει.

Ένα Συνέδριο Αναγέννησης με σύγχρονη λειτουργία

Ο πρώην υπουργός πρότεινε το συνέδριο να έχει χαρακτήρα αναγέννησης της παράταξης, με τέσσερις βασικούς άξονες:

Ανοικτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο μελών, που θα επιτρέπει και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για κρίσιμα ζητήματα.

Αξιοποίηση όλων των αιρετών στελεχών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, «που είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία όσο κανείς άλλος».

Ανοιχτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ανεξαρτήτως τι ψήφισε στο παρελθόν, «από την Αριστερά και το Κέντρο έως τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη».

Σύγχρονη λειτουργία των οργάνων του κόμματος, με σαφείς στόχους, προγραμματισμό και λογοδοσία.

Τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα στο τραπέζι

Ο κ. Γερουλάνος τόνισε ότι το περιεχόμενο του συνεδρίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ζωντανό διάλογο και δεσμευτικές αποφάσεις για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα:

Τη Συνταγματική Αναθεώρηση, από την ευθύνη υπουργών και πρωθυπουργού, μέχρι τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας και το άρθρο 16.

Τον εκλογικό νόμο, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τον ρόλο του βουλευτή.

Τη σύνδεση του οράματος του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του προέδρου στην τελευταία ΔΕΘ.

Επιπλέον, σημείωσε πως στο συνέδριο πρέπει να συζητηθεί και το πλαίσιο των κυβερνητικών συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας πως «πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό».

«Ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό, αυτόνομο και δυναμικό»

Ο Παύλος Γερουλάνος επανέλαβε την πίστη του σε ένα ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, αλλά ανοιχτό στην κοινωνία, στους φορείς και στις δυνάμεις που συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της Σοσιαλδημοκρατίας.

«Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την ηγεσία του κόμματος να ορίσει άμεσα ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, προτείνοντας το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου, λίγο πριν την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, «γιατί οι συμβολισμοί έχουν και τη δική τους αξία».

«Πρέπει να δείξουμε ότι φέρνουμε κάτι νέο, φρέσκο και δυναμικό. Να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε, τα εννοούμε και τα εφαρμόζουμε πρώτοι», κατέληξε ο Παύλος Γερουλάνος.