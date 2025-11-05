Τσίπρας για νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης: Η εκλογή Μαμντάνι είναι νίκη στην ολιγαρχία
Πολιτική
12:10 - 05 Νοε 2025

Τσίπρας για νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης: Η εκλογή Μαμντάνι είναι νίκη στην ολιγαρχία

Reporter.gr Newsroom
Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Facebook, σχολίασε την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της Νέας Υόρκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια τοπική εκλογική νίκη. 

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, η εκλογή αυτή αποτελεί «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, την κλεπτοκρατία και τις πολιτικές δυναστείες», καθώς και μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Τσίπρας υπογράμμισε ότι η αλλαγή και η δημοκρατία βρίσκονται στα χέρια των πολιτών που αντιστέκονται και διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η ελπίδα είναι εφικτή».

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του στο Facebook τονίζει: «Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντα τους.

Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας. Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος.

Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο.

Μπορούμε!

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».

