Συνάντηση ΠΑΣΟΚ με ερευνητικούς φορείς - Στο επίκεντρο η έρευνα και η καινοτομία
16:36 - 05 Νοε 2025

Ένα νέο κεφάλαιο διαλόγου με τους φορείς της έρευνας και της καινοτομίας άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης εργασίας με πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης  που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/11) στα γραφεία του Κόμματος στη Βουλή.

Συντονίζοντας τη συζήτηση, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες εκ μέρους του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας ότι «η σημερινή συνάντηση αποτελεί το ξεκίνημα ενός διαρκούς διαλόγου και στενότερης συνεργασίας με τον κόσμο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας».

Οι εκπρόσωποι των ερευνητικών κέντρων ανέπτυξαν διεξοδικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της έρευνας:

  • Έθεσαν το ζήτημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη χαμηλή συμμετοχή του τακτικού προϋπολογισμού (περίπου 0,30% του ΑΕΠ).
  • Εξέφρασαν ανησυχία για την αποδυνάμωση της θεσμικής ανεξαρτησίας του ΕΛΙΔΕΚ και την υποβάθμιση υποστήριξης της βασικής έρευνας. Ζήτησαν διασφάλιση διαφάνειας στις αξιολογήσεις και στις επιχορηγήσεις
  • Αναφέρθηκαν στη γραφειοκρατία ως ανασταλτικό παράγοντα της παραγωγής έργου και στην ανάγκη για απλούστευση διαδικασιών σε όλα τα στάδια.
  • Υπογράμμισαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε χαμένη ευκαιρία για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.
  • Ζήτησαν να αντιμετωπιστούν οι μισθολογικές και όχι μόνο, ανισότητες μεταξύ ερευνητών και μελών ΔΕΠ.
  • Αναγνώρισαν ως σημαντική προτεραιότητα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων, προτείνοντας ως επιλογή τη χρήση αναγνωρισμένων διεθνών ειδικών οίκων και ερευνητών.
  • Έθεσαν επίσης θέμα ενίσχυσης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο Βουλευτής Κιλκίς και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, υπογράμμισε την ανάγκη ενός νέου νόμου-πλαισίου στον τομέα. Ο Παναγιώτης Βάρδας, Γραμματέας του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας, τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση «έχει πρωτίστως τη γνησιότητα της πρόθεσης για ουσιαστικό διάλογο».

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, ο Βουλευτής Κιλκίς και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, ο Γραμματέας του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Βάρδας, καθώς και τα στελέχη του Τομέα.

Από την ερευνητική κοινότητα στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, την ΠΟΣΔΕΠ, καθώς και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

