ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΝΔ για κατάθεση νέων εγγράφων από την Παρασκευή Τυχεροπούλου: Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται
Πολιτική
16:38 - 05 Νοε 2025

Πηγές ΝΔ για κατάθεση νέων εγγράφων από την Παρασκευή Τυχεροπούλου: Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Εντύπωση προκαλεί η σπουδή της Παρασκευής Τυχεροπούλου να στείλει παραμονή της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη δήθεν νέα στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία μάλιστα δημοσίευσαν φιλικά(;) προς την ίδια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Στα σχετικά έγγραφα η κυρία Τυχεροπούλου αναφέρεται σε δύο υποθέσεις που χειρίστηκε και εγκαλεί την τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι της άσκησαν πιέσεις», αναφέρουν οι πηγές από την Πειραιώς.

Και συνεχίζουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας: «Βεβαίως η πραγματικότητα την διαψεύδει! Για του λόγου του αληθές -όπως κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην εξεταστική: στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζει ως αίτημα μια επιστολή ενός δικαιούχου, στις 13/09/2023. Με σχετικό αίτημα, που έχει σταλεί απευθείας από τον δικαιούχο προς την ίδια και κοινοποιήθηκε προς τον Υπουργό ΑΑΤ, τον Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Νομαρχιακή Μονάδα Χανίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός ζητά να ενημερωθεί σχετικώς με την μη καταβολή βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2022 για κατοχή βοσκοτόπων».

Όπως αναφέρουν «στην απάντησή της, με ημερομηνία 28/11/2023, που απεστάλη ως ενημερωτικό της σημείωμα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς αναφέρεται το εξής: “Από τον επανέλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι καλώς δεν κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα 2022 για τις εκτάσεις βοσκοτόπων και επίσης όλες οι εκτάσεις περιήλθαν στην κατοχή του μετά τις 31/05/2022, οπότε η απάντηση που θα προετοιμασθεί θα επιφέρει και τον υπολογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων”. Και φυσικά δεν υπήρξε καμία συνέχεια, οπότε ουδείς μπορεί να καταλάβει από που προκύπτει η πίεση προς την ίδια».

«Ως προς την δεύτερη περίπτωση, που γίνεται αναφορά σε συνεργάτη του κ. Αυγενάκη, ο πρώην Υπουργός σημείωσε ότι δεν παρουσιάζεται καμία επικοινωνία, πέραν της απάντησης της κυρίας Τυχεροπούλου. Συγκεκριμένα, στην απάντησή της, στις 1/09/2023 παρουσιάζει το έγγραφο του Εισαγγελέα Χανίων, καθώς και την εντολή ειδικού διοικητικού ελέγχου μετά από το έγγραφο του Εισαγγελέα. Μάλιστα, στο εμπιστευτικό, αλλά ανυπόγραφο συνημμένο έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην αιτούσα, καθώς και ότι «η επιστροφή των ενισχύσεων δεν την απαλλάσσει από την απαγγελία κατηγορίας από τη δικαιοσύνη». Μάλιστα, όπως προκύπτει τα χρήματα επεστράφησαν στον Οργανισμό, καθώς αποτελεί πολιτική θέση της Κυβέρνησης, αλλά και απαίτηση όλου του αγροτικού κόσμου», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Πολιτική

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:38

Axios: Απορρίπτεται η ιρανική πρόταση - Στο τραπέζι και στρατιωτικά σενάρια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ