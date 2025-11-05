Ταγαράς (Υφ. Περιβάλλοντος): Εντός του 2026 η καταγραφή των κοινόχρηστων δρόμων σε νησιωτική και ηπειρωτική χώρα
Πολιτική
19:50 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στη μεγάλη εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με στόχο την οργάνωση του χώρουκαι στα εργαλεία που αναπτύσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε οΥφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, από το βήμα του συνεδρίου «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου ως ένα εγχείρημα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ανέδειξαν νέες παραμέτρους που επηρεάζουν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. «Όλα όσα εξελίσσονται πρέπει να είναι συγκεκριμένα, ασφαλή και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρχουν γκρίζες ζώνες και εκκρεμότητες.

Κεντρικά εργαλεία στη διαδικασία αυτή, όπως είπε, είναι τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των δρόμων ως κοινοχρήστων, που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ιστορικά προβλήματα οικοδομησιμότητας για το 70% της ελληνικής επικράτειας. «Με τα εργαλεία αυτά, δίνεται επιτέλους διέξοδος με ασφάλεια δικαίου, χωρίς να ακυρώνονται άδειες, σε ένα καθαρό και διαφανές περιβάλλον, όπου όλοι θα γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των υπαρχόντων δρόμων που θα χαρακτηριστούν κοινόχρηστοι μέσω Προεδρικού Διατάγματος, διαδικασία που, για πρώτη φορά, προχωρά με πλήρη τεκμηρίωση και δυνατότητα διορθώσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), καθώς σήμερα μόλις το 56% των δήμων διαθέτει σχετικές υπηρεσίες — και από αυτές, το ένα τρίτο υπολειτουργεί.

Όπως σημείωσε ο κ. Ταγαράς, «στόχος είναι μια ουσιαστική αλλαγή και όχι απλώς η απλοποίηση της διαδικασίας, η επιτάχυνση, η ψηφιοποίηση και η εξασφάλιση του κράτους δικαίου, ώστε οι επενδυτές να ασχολούνται μόνο με το ρίσκο της επένδυσης και όχι με τον φόβο της ακυρότητας». Σε αυτή τη λογική, δρομολογείται η απλοποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η ψηφιοποίηση των αρχείων των πολεοδομιών και η διασύνδεση των συστημάτων για τους ελέγχους αδειών. Ο κος Ταγαράς σημείωσε ότι σύντομα θα επεκταθεί ο έλεγχος από ελεγκτές δόμησης πέραν των κατασκευών και στις μελέτες των κτιριακών έργων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή του νέου μηχανισμού για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τόνισε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και δρομολογούνται έργα αστικών αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δις ευρώ.

Παράλληλα, στελεχώνεται η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ), με στόχο να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες και να περιοριστούν οι αστοχίες του παρελθόντος, μέσα από εργαλεία μιας νέας εποχής για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Ο κ. Ταγαράς ευχαρίστησε, τέλος, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, εξαίροντας τις προσπάθειες που έχει κάνει από την πλευρά του το Επιμελητήριο στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Της ομιλίας του Υφυπουργού ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Αστικό περιβάλλον, ακίνητα RealEstate και στέγαση» και συντονιστή τον δημοσιογράφου Νίκο Φιλιππίδη.

Γιώργος Στασινός:Απαραίτητος ο συντονισμός όλων των οργανισμών που κάνουν έργα στο οδικό δίκτυο με το «e-Διέλευσις»

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, τόνισε, στην τοποθέτησή του, ότι η ποιότητα των κατοικιών που κατασκευάζονται σήμερα στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως — παρά την επιφανειακή αίσθηση του υπερβολικού τσιμέντου, οι ελληνικές οικοδομές διακρίνονται,παραδείγματος χάρη, για τη στατικότητα τους και την ενεργειακή απόδοση τους.

Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε και στον διπλό ρόλο του ΤΕΕ —ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας αλλά και ως φορέα υλοποίησης κρίσιμων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού— αναφέροντας και το έργο «e-Διέλευσις». Πρόκειται για ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα οπτικών ινών από δήμο σε δήμο.

Όπως εξήγησε, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη ψηφιακή μεταρρύθμιση, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το Φυσικό Αέριο, προκειμένου όλες οι αδειοδοτήσεις να εκδίδονται κεντρικά μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον. «Αν συντονιστούν σωστά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα σταματήσει το φαινόμενο να σκάβονται συνεχώς οι ίδιοι δρόμοι για διαφορετικά έργα», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεσμεύτηκε, τέλος, για την επικαιροποίηση της Τεχνικής Οδηγίας που θα επιτρέψει την εφαρμογή αυτής της ιδέας σε ευρύτερη κλίμακα, υπογραμμίζοντας πως ο συντονισμός των έργων υποδομής αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή λειτουργικά συνδεδεμένων πόλεων.

