Κικίλιας: Μεγάλη εθνική προσπάθεια για έργα στήριξης της ναυτιλίας και της νέας γενιάς
Πολιτική
20:55 - 05 Νοε 2025

Κικίλιας: Μεγάλη εθνική προσπάθεια για έργα στήριξης της ναυτιλίας και της νέας γενιάς

Reporter.gr Newsroom
«Γίνεται μία πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια να υλοποιήσουμε έργα προκειμένου να στηρίξουμε τη ναυτιλία, αλλά και τη νέα γενιά». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ειδικότερα στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα, όπου αναμένονται τέσσερις υπουργοί της Κυβέρνησης Τραμπ, 80 στελέχη των ΗΠΑ και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη-Αμερική-Αυστραλία. Ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για τις επενδυτικές προοπτικές που πρόκειται να ανοίξουν οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες δύο μέρες στο πλαίσιο της P-TEC.

Όπως είπε, το 20% του παγκόσμιου στόλου ανήκει σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές σε λιμάνια για FSRU,για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και τον τουρισμό είναι ψηλά στην ατζέντα. Επίσης, ανέφερε ότι «τρέχουν» οι επενδύσεις σε ΑΙ, σε datacenter, ενώ υψηλές θα είναι οι απαιτήσεις σε ενέργεια, γεγονός που δημιουργεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού.

Ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για την ανάγκη αποτελεσματικών μεταφορών και φθηνότερη ενέργεια.«Καθίσταται ανάγκη να δημιουργηθεί ένας βαρύς κλάδος, με επενδύσεις σε λιμάνια, αγωγούς και ενέργεια, με καλύτερες θέσεις εργασίας, με σύγχρονα επαγγέλματα, με ενσωματωμένο τον ψηφιακό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι καλούμαστε να δούμε τις δυνατότητές μας και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας έτσι ώστε στελέχη στις δικές μας επιχειρήσεις και στο δικό μας δημόσιο να είναι η νέα γενιά μας.

«Η συζήτηση για τον πράσινο μετασχηματισμό και για τις επενδύσεις πρέπει να γίνεται με αυτό το πρίσμα: Στο πώς θα μπορέσουν να ευημερήσουν οι πολλοί μέσα από τις επενδύσεις. Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας βοηθάνε στο να γυρνάνε οι άνθρωποι πίσω στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 20:49
