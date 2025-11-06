Μαρινάκης: Ιστορική μέρα η συμφωνία για τις εξορύξεις - Καμία ανησυχία για τις πληρωμές των αγροτών

Για ιστορική ημέρα για τη χώρα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη του στο ΕΡΤΝΕWS, αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και σηματοδοτούν την έναρξη ερευνών και εξορύξεων στο Ιόνιο. Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τις πληρωμές των αγροτών.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «απόλυτο ενεργειακό κόμβο», σημειώνοντας ότι οι νέες συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες ενισχύουν τη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, οι συμφωνίες αυτές «προσφέρουν ασφάλεια, ευημερία και προοπτική για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες».

«Κάθε τέτοια ενέργεια πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες για έναν λαό που δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια», πρόσθεσε, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτεία να εξηγήσουν «με απλό και κατανοητό τρόπο τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τη χώρα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας «ηχηρές απαντήσεις» σε όσους μιλούν για απομονωμένη Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα συνεχίζει να καταγράφει «μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική».

Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Νοέμβριος

Αναφερόμενος στους αγρότες και τις ανησυχίες γύρω από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα υπέβαλε εμπρόθεσμα το σχέδιο δράσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που διασφαλίζει ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έκανε διασταυρώσεις ελέγχων πριν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη σταλεί 5.200 ΑΦΜ στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο. Επίσης, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και οι νέες διαδικασίες διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και επιστροφή των κονδυλίων στους δικαιούχους.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως:

Μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα.

Μόνιμη λύση για φθηνό αγροτικό ρεύμα με δεκαετή ορίζοντα.

Επαναφορά επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Φορολογική μεταρρύθμιση: Μόνιμες ελαφρύνσεις για όλους

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ ως «τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της χώρας», η οποία θα ψηφιστεί με ονομαστική διαδικασία για πλήρη διαφάνεια.

Οι βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Μείωση φόρου εισοδήματος για όλες τις οικογένειες: 20% για όλους, 18% για 1 παιδί, 16% για 2 παιδιά, 9% για 3 παιδιά και 0% για 4 παιδιά και άνω.

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για νέους έως 30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

Κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης και μηδενισμός ΕΝΦΙΑ σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας.

Παράλληλα, θα καταβληθούν μόνιμα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους και ενοικιαστές, όπως:

Επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους (περίπου 60% του συνόλου).

Επέκταση επιδότησης ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών.

Ασφάλεια και εγκληματικότητα

Αναφερόμενος στην οπλοκατοχή και πρόσφατα περιστατικά στην Κρήτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει το νομικό πλαίσιο και την αστυνόμευση. Σημείωσε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΚ) έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, με 1.800 συλλήψεις.

ΕΛΤΑ: Διατήρηση του κοινωνικού τους ρόλου

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το σχέδιο εξυγίανσης αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργίας τους, χωρίς καμία επίπτωση στους πολίτες ή τους εργαζόμενους. Το 90% των υπηρεσιών παρέχεται πλέον κατ’ οίκον, ενώ μόνο το 10% απαιτεί επίσκεψη σε κατάστημα.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του η χώρα βυθίστηκε οικονομικά και επιβάρυνε τη χώρα με 100 δισ. ευρώ.