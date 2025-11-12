Πηγές ΝΔ για Κάτρη: Καμία εμπλοκή κομμάτων - Επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν το κενό στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:33 - 12 Νοε 2025

Πηγές ΝΔ για Κάτρη: Καμία εμπλοκή κομμάτων - Επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν το κενό στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Κατέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί «γαλάζιου σκανδάλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Στην κατάθεσή του», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «τόνισε ότι οι παράνομες πράξεις δεν οργανώθηκαν από κόμματα, εξηγώντας πως το κενό που υπήρχε στο σύστημα είτε από την ανοχή είτε από την αδιαφορία των υπευθύνων, λειτούργησε ως «κερκόπορτα» για επιτήδειους που το εκμεταλλεύθηκαν. Όπως είπε, «όλο αυτό ξεκίνησε από τα επιλέξιμα πρόβατα», όταν κτηνοτρόφοι δήλωναν πλασματικά γεννήσεις και αυξήσεις ζωικού κεφαλαίου, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αφού μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούσε να διασταυρώσει τα στοιχεία.

Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τον μάρτυρα, η χρονική περίοδος 2017–2018, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν δόθηκαν δύο εσφαλμένες οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη ήταν να διαγραφούν τα βοσκοτόπια της προηγούμενης χρονιάς, με αποτέλεσμα πολλοί αιτούντες να δηλώσουν δημόσιους βοσκότοπους ως ιδιωτικούς μέσω του Ε9 και με καθαρό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Η δεύτερη, εξίσου λανθασμένη, ήταν ότι αντί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, διαγράφονταν οι δημόσιοι βοσκότοποι και διατηρούνταν οι ιδιωτικοί που είχαν δηλωθεί.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη αν ο μάρτυρας επισκέφθηκε το 2021 τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μίχου και έναν δικηγόρο, ο κ. Κάτρης απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας ότι η επίσκεψη σχετιζόταν με ΚΥΔ της εταιρείας του στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο κ. Κάτρης, ο παραγωγός για τον οποίο υπήρχε εκκρεμότητα είχε κάνει δήλωση στην Πιερία, ενώ η υπόθεση είχε αναδειχθεί παλαιότερα από τον εισηγητή της ΝΔ που αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στελέχους του ΠΑΣΟΚ».

Σε νέα ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν συμφωνεί με την άποψη του προέδρου της ΕΘΕΑΣ Παύλου Σατολιά ότι το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και όχι κομματικό, ο μάρτυρας απάντησε: «Συμφωνώ, το πρόβλημα της κατανομής λύθηκε με επί κυβερνήσεως της ΝΔ».

