Μαρινάκης: Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις Ανδρουλάκη για «εγκλήματα τιμής»
23:03 - 12 Νοε 2025

Σκληρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας πρόσφατες υποθέσεις εγκληματικότητας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ «εγκλημάτων τιμής» και «στυγνής διαφθοράς που αφορά συμμορίες», υπογραμμίζοντας ότι «βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει τα λεγόμενά του. Ο κ. Μαρινάκης έθεσε σειρά ερωτημάτων, διερωτώμενος αν υπάρχουν «δικαιολογημένες» ανθρωποκτονίες ή ανθρωποκτονίες με διαφορετική βαρύτητα και αν ο κ. Ανδρουλάκης ενδεχομένως σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στον ποινικό κώδικα για να μειωθούν οι ποινές σε περιπτώσεις «βεντέτας». Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι η δήλωση μπορεί να αποσκοπεί στο να «χαϊδέψει τα αυτιά ορισμένων ψηφοφόρων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «χρωστάει εξηγήσεις», εκτός εάν —όπως πρόσθεσε— «αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 14:14
