Γκιλφόιλ: Η σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ απογειώνεται – Οι προτεραιότητες της Ουάσινγκτον

H πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχολίασε την Παρασκευή (14/11) σε δημόσια παρέμβασή της τη συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών, τους κοινούς στρατηγικούς στόχους και τις προοπτικές που ανοίγονται το επόμενο διάστημα.

Στην έναρξη της ομιλίας της, στο συνέδρio Greece Talks αναφέρθηκε σε «γνώριμες φιγούρες και παλιούς φίλους» και σημείωσε ότι απόλαυσε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τόνισε ότι «δεν είμαστε μόνο σύμμαχοι» και ότι «αξίζει να υπερασπίζουμε την ελευθερία», υπογραμμίζοντας πως μια ισχυρή σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας ωφελεί όχι μόνο τις δύο χώρες, αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Όπως είπε, στόχος της είναι «να το προωθήσει», καθώς η συνεργασία αυτή παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε ναυπηγεία και συστήματα ανεφοδιασμού

Η πρέσβης αναφέρθηκε σε τομείς συνεργασίας όπως τα ναυπηγεία, τα συστήματα ανεφοδιασμού και οι κρίσιμες υποδομές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση των κοινών αξιών. Όπως ανέφερε, «η συνεργασία μας δεν περιορίζεται» και είναι οι δεσμοί των ανθρώπων που κάνουν τη συμμαχία ισχυρή και ανθεκτική. Μίλησε για τους εκατομμύρια Αμερικανούς και Έλληνες που ταξιδεύουν και ενισχύουν την κοινή πολιτιστική βάση, τονίζοντας πως «στην καρδιά της συμμαχίας μας βρίσκεται η κοινή πεποίθηση ότι η Δημοκρατία δεν είναι ιδέα του παρελθόντος αλλά η μηχανή του συλλογικού μας μέλλοντος». Κλείνοντας την εισαγωγή της, υπογράμμισε: «Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, να εργαστούμε με ενότητα και σκοπό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προσαρμογή της στα καθήκοντά της, περιέγραψε τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα ως «αξιοσημείωτο ταξίδι». Θύμισε ότι έφτασε στην Αθήνα και λίγες μόνο ώρες αργότερα βρέθηκε στην εκδήλωση των πεζοναυτών, επισημαίνοντας ότι εργάζεται «17 ώρες την ημέρα» και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια μέχρι να αναλάβει τον νέο της ρόλο. Αναφέρθηκε επίσης στις σπουδές της σχετικές με την ελληνική ιστορία και σημείωσε πως θεωρεί την Ελλάδα «καλύτερη κι από τη Νέα Υόρκη» επειδή είναι «πολύ φιλόξενη, πολύ ζωντανή».

Στην Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο με φόντο τα ενεργειακά

Για την ενεργειακή ατζέντα ανέφερε ότι διαθέτει «ευρεία ατζέντα», προαναγγέλλοντας επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο και δηλώνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Τόνισε πως είναι «ενθουσιασμένη να πάει εκεί» και ότι αποτελεί δέσμευση για την ίδια «να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενέργεια» και τις απαιτούμενες υποδομές. Παράλληλα υπογράμμισε ότι επιθυμεί να προσφέρει «κάτι σημαντικό» στον ελληνικό λαό, ο οποίος την έχει θερμά υποδεχθεί.

Αναφερόμενη στην πορεία των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών, επεσήμανε πως «έχουμε αποτελέσματα» και πως δεν πρόκειται για συμβολικές συμφωνίες, αφού το ενδιαφέρον εστιάζεται σε ζητήματα ουσίας, όπως η ενεργειακή κυριαρχία της Ελλάδας και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δέστε τις ζώνες σας γιατί τώρα απογειωνόμαστε».

Προετοιμάζονται πρωτοβουλίες για τα λιμάνια

Για το ζήτημα της COSCO και το λιμάνι του Πειραιά, σημείωσε ότι κατά την περίοδο της κινεζικής επένδυσης η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Εξήγησε ότι εξετάζει νέες ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία στο λιμάνι και ανέφερε πως η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν μεγάλη σημασία, επισημαίνοντας ότι έχει και τη στήριξη του Σταύρου Παπασταύρου. Όπως δήλωσε, εδώ και δέκα μήνες προετοιμάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν «θέματα, δεσμεύσεις, αμερικανικές εταιρείες» που εμπλέκονται. Υπογράμμισε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ» και επανέλαβε το «προσδεθείτε» για τις επερχόμενες συμφωνίες.

Για το σχήμα 3+1 σημείωσε ότι δεν ήταν μια μεμονωμένη πρωτοβουλία και ότι θα συνεχιστεί το επόμενο τρίμηνο και το προσεχές έτος, καθώς το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Τόνισε ότι το σχήμα αυτό στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το πού επικεντρώνει την προσοχή της η χώρα. Αναφέρθηκε σε ενεργά πρότζεκτ «ενέργειας, εμπορίου, άμυνας» και δήλωσε ότι «είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, εφοπλιστές». Προανήγγειλε ακόμη νέες ανακοινώσεις και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας σε «κατάρτιση» και «εκπαίδευση», συμπεριλαμβανομένης της ναυπήγησης νέων σκαφών.

Η πρέσβης στάθηκε και στη σημασία των προσωπικών σχέσεων στη ναυτιλία, εξηγώντας ότι θέλει οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τους «σωστούς ανθρώπους». Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό επίθεσης σε πλοίο φίλης της, λέγοντας: «Όταν σηκώνω το τηλέφωνο θέλω κάτι να γίνεται. Οι προσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές».

Για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, ανέφερε ότι αποτελεί «τιμή» το να συμβάλει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας πως η συνεργασία αυτή ενισχύει τη σημασία των δύο χωρών για τη σταθερότητα της περιοχής, κάνοντας ειδική αναφορά στην αμερικανική Εθνοφρουρά.

«Ο Ρούμπιο θα έρθει, θα θέλαμε και τον Τραμπ»

Όσον αφορά πιθανές επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, σημείωσε: «Είμαι εδώ, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα… Θα έρθει ο υπουργός Ρούμπιο, θα έχουμε πολλές επισκέψεις και επαφές. Θα υπάρξει ισχυρή επίδειξη των σχέσεων στην Ελλάδα… Ο ουρανός είναι το όριο». Πρόσθεσε επίσης: «Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ».

Κλείνοντας σε πιο χαλαρό τόνο, ανέφερε ότι απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα και ότι στην πρεσβεία υπάρχει «εξαιρετικός σεφ», αν και «την Τρίτη φτιάξαμε τάκο». Ερωτηθείσα για ελληνικές λέξεις που γνωρίζει, εξήγησε πως σε έναν αγώνα μπάσκετ άκουσε «κάποιες άσχημες λέξεις» με τη βοήθεια μεταφραστή, ενώ γνωρίζει ήδη «καλημέρα» και «καλησπέρα» και επιθυμεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ελληνική πολιτισμική εμπειρία.