Έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Φλαμπουράρης - Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, άφησε σήμερα (18/11) την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών πέθανε από καρδιά.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννημένος το 1939 στην Αθήνα, ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας.



Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μέχρι και τον θάνατό του.

Ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α' Αθηνών.

Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Δούρου: Η ανακοίνωση για τον θάνατο του στη Βουλή

Η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την Ρένα Δούρου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μου λέγανε στα νιάτα μου ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν θα μου ήταν πιστευτό.

Πριν από λίγη ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής της Α' Αθήνας, το 2015 και το 2019, καθώς και Υπουργός Επικρατείας, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή στο βήμα μόλις ήταν ο κύριος Καιρίδης, κύριε Καιρίδη ξέρετε, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους, που δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς.

Είχε δώσει μάχη για τον Ευρωκομουνισμό και τα Κινήματα του Περιβάλλοντος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα. Ιδίως για όσους και όσες όπως και εγώ και πολλές άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρεθήκαμε στη σκιά του να είναι εκεί, στα δύσκολα, πρωτίστως στα δύσκολα, με μια αισιοδοξία απαράμιλλη, όπως όλοι οι ενεργοί πολίτες που έδωσαν στο ελληνικό αριστερό κίνημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό».

Ο πολιτικός κόσμος τον αποχαιρετά

Φάμελλος: Έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης

Συντετριμμένος από την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτηση του στα social media. Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής: «Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη. Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Θα λείψεις από όλους μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».

Νικήτας Κακλαμάνης: Μια προσωπικότητα με ενέργεια και πάθος

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της απώλειας του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναντίρρητα υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του τόπου μας. Από τον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι την πολύχρονη διαδρομή του στην Αριστερά και την ανάληψη υπουργικών καθηκόντων, παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ως βουλευτής Επικρατείας. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Συλλυπητήρια δήλωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση.

Πρώην Υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή.

Συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του».