ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Ελλάδα και ΗΠΑ μιλούν την ίδια γλώσσα στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική
14:42 - 19 Νοε 2025

Παπασταύρου: Ελλάδα και ΗΠΑ μιλούν την ίδια γλώσσα στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον χώρο της ενέργειας μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης». Στο πλαίσιο του φόρουμ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας – την πρώτη του είδους για την περιοχή – καθώς και στις πρόσφατες συμφωνίες που ανοίγουν νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στις ενεργειακές ροές προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και της Αμερικανίδας Πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γκίλφοϊλ: Στρατηγικό επίτευγμα το πρόσφατο ενεργειακό συμβόλαιο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» την τρέχουσα συγκυρία, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.

Σε πιο προσωπικό τόνο, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φίλο» και σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός περιγράφει εύστοχα τις πρόσφατες ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες ως «milestones» για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Παπασταύρου: Μιλούμε την ίδια γλώσσα στην πράσινη μετάβαση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε τον καταλυτικό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβη στις πρόσφατες συμφωνίες. «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αφορά LNG είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. «Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά μια ισχυρή αρχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ωστόσο, υπενθύμισε ότι παραμένουν εκκρεμότητες, όπως η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα έργα της ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY και η ανάγκη αποτροπής επιστροφής του ρωσικού αερίου μέσω παραπλεύρων ροών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΣΕΒΕΕ: Ζητά εξορθολογισμό προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις πραγματικών δικαιούχων - Οι επτά προτάσεις
Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: Ζητά εξορθολογισμό προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις πραγματικών δικαιούχων - Οι επτά προτάσεις

ΗΠΑ: Η επιχειρηματική ελίτ αναμένεται να συναντήσει το Σαουδάραβα πρίγκιπα - Στις συζητήσεις Tesla και Nvidia
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η επιχειρηματική ελίτ αναμένεται να συναντήσει το Σαουδάραβα πρίγκιπα - Στις συζητήσεις Tesla και Nvidia

Ο Πιερρακάκης στα φαβορί για την προεδρία του Eurogroup!
Ανεμοδείκτης

Ο Πιερρακάκης στα φαβορί για την προεδρία του Eurogroup!

Τσιάρας για ευλογιά: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων για τους κτηνοτρόφους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας για ευλογιά: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων για τους κτηνοτρόφους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Απειλεί με πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και διακοπή επαφών με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απειλεί με πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και διακοπή επαφών με τις ΗΠΑ

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ