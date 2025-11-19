Πηγές ΠΑΣΟΚ: Οι Περιφέρειες δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου ζωικού κεφαλαίου και επιδοτήσεων

Σημαντικές παρατηρήσεις κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕKΕ, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, η οποία διευκρίνισε πλήρως ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν ούτε τον μηχανισμό ελέγχου, ούτε τη βάση δεδομένων, αλλά ούτε και την αρμοδιότητα ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου κάθε περιοχής, είτε των επιδοτήσεων, του εθνικού αποθέματος ή των βοσκοτόπων, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, αναφέρθηκε στην υγειονομική βάση δεδομένων, που οι Περιφέρειες χρησιμοποιούν και σε ποσοστό που ανέρχεται στο 3% και λαμβάνεται δειγματοληπτικά, ενώ εκτενώς κατέθεσε για την υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών που θα μπορούσαν να έχουν σημαίνοντα ρόλο, αν ήταν διαφορετικές οι πολιτικές αποφάσεις.

Για το υποκατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, η μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή μαζί της, δεν γνωρίζει καν που βρίσκεται και δυστυχώς καμία συνεργασία δεν έχει με την Περιφέρεια. Παρόλα αυτά είναι οι καθ' ύλην αρμόδιοι για την καταμέτρηση των ζώων, τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.

Απαντώντας, δε, σε σχετικά ερωτήματα για το νέο καθεστώς στο οποίο φέρεται ότι λειτουργεί πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ, κατέθεσε ότι όπως ακριβώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τώρα, έτσι ακριβώς εξακολουθεί να είναι, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή διαφορά σε σχέση με τη συνεργασία με την Περιφέρεια ή την γνωστοποίηση στοιχείων απαραίτητων για την περιοχή, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.