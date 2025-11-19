Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη συμπεριφορά Λαζαρίδη στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:41 - 19 Νοε 2025

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη συμπεριφορά Λαζαρίδη στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της αυριανής κατάθεσης των “Φραπέ” και “Χασάπη”, τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία, αποκαλώντας τον “εθνική εξαίρεση”». «Η συμπεριφορά αυτή καταδικάστηκε άμεσα και σφοδρά από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ», σημειώνει η Νέα Αριστερά, καλώντας τον πρωθυπουργό να «επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα».

«Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης συναινεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 15:42
