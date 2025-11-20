Nvidia: Ηχηρά κέρδη και έκρηξη εσόδων παρά τις ανησυχίες για φούσκα στην Tεχνητή Nοημοσύνη
Επιχειρήσεις
09:28 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο κολοσσός των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/11) κέρδη 31,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τριμηνιαία έσοδα-ρεκόρ 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής αγοράς και ενδεχομένως μετριάζοντας τους φόβους για «φούσκα» στην AI.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις της Nvidia, του κατασκευαστή τσιπ, υπό το βάρος των ανησυχιών για μια πιθανή φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι πωλήσεις των Blackwell είναι απίστευτες και οι cloud GPUs είναι εξαντλημένες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ σε σχετική ανακοίνωση, αναφερόμενος στο πιο πρόσφατο μοντέλο υπερσύγχρονου υλικού της εταιρείας, όπως μεταδίδει το msn.

Η ανακοίνωση, που έγινε μετά το κλείσιμο των αγορών, θεωρείται ως ένας σημαντικός δείκτης για τον έλεγχο της πορείας του AI boom που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με το ChatGPT της OpenAI. Εκείνη η τεχνολογική τομή μετέτρεψε τη Nvidia από έναν κατασκευαστή τσιπ γνωστό κυρίως για τα γραφικά βιντεοπαιχνιδιών σε βασικό παίκτη της AI, καθώς οι εξειδικευμένοι επεξεργαστές της είναι πλέον απαραίτητοι για τη λειτουργία της τεχνολογίας.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα ανακοινώσει πάνω από 50% αύξηση τόσο στα καθαρά κέρδη όσο και στα έσοδα για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο. Ο λόγος είναι σαφής: Microsoft, Amazon, Alphabet και Meta —που μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των πωλήσεων της Nvidia— αναμένεται να αυξήσουν τις συνολικές δαπάνες τους για AI κατά 34% τον επόμενο χρόνο, φτάνοντας τα 440 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει αυξηθεί δεκαπλάσια, φτάνοντας τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την Apple, τη Microsoft και την Alphabet.

Την Τετάρτη, η μετοχή της Nvidia έκλεισε στα 186,52 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 5,16 δολαρίων ή 2,85%.

Η Nvidia έχει πλέον συνηθίσει να ξεπερνά τις προσδοκίες των αναλυτών και να δίνει αισιόδοξα μηνύματα για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ έχει συχνά δηλώσει ότι η εταιρεία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια μιας αναπτυξιακής πορείας που μπορεί να διαρκέσει μια δεκαετία, παρά προκλήσεις όπως ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένοι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την AI ίσως είναι υπερβολικός, ακόμη και καθώς εταιρείες όπως η Alphabet αυξάνουν τις σχετικές δαπάνες τους. Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia έχει υποχωρήσει πάνω από 10%, μια διόρθωση που ήρθε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την επίτευξη των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο σκεπτικισμός είναι μεγαλύτερος τώρα απ’ ό,τι οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στο Associated Press η Νάνσι Τένγκλερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Laffer Tengler Investments.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά και τα σχόλια του Χουάνγκ, που συχνά θεωρούνται ένδειξη για τη γενικότερη «υγεία» της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

