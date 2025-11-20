ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπανδρέου: Κάλεσμα για δημοκρατική αναγέννηση, ψηφιακή κυριαρχία, οικονομική δικαιοσύνη και νέα μορφή συμμετοχής των πολιτών
Πολιτική
15:30 - 20 Νοε 2025

Παπανδρέου: Κάλεσμα για δημοκρατική αναγέννηση, ψηφιακή κυριαρχία, οικονομική δικαιοσύνη και νέα μορφή συμμετοχής των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην Πρωθυπουργός και Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Α. Παπανδρέου, συμμετείχε ως ομιλητής στο EU Parliamentary Democracy Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Κατά την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε μια ισχυρή πολιτική παρέμβαση με θέμα την ανάγκη «να ανακτήσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο του δημοκρατικού μας οικοσυστήματος».

Με αναφορές στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, υπογράμμισε ότι η σημερινή κρίση πόλωσης δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο, αλλά σύμπτωμα ακραίας ανισότητας και θεσμικής αιχμαλωσίας από οικονομικά και ψηφιακά μονοπώλια.

Η δημοκρατία απειλείται από τις νέες μορφές ισχύος.

Στην παρέμβασή του τόνισε ότι:

  • Η ψηφιακή δημόσια σφαίρα ελέγχεται πλέον από λίγους ιδιώτες — «ολιγάρχες της τεχνολογίας» στις ΗΠΑ και στην Κίνα,
  • τα παραδοσιακά ΜΜΕ συγκεντρώνονται σε χέρια δισεκατομμυριούχων,
  • η πολιτική συζήτηση διαμορφώνεται από αδιαφανείς αλγορίθμους, bots και ξένες παρεμβάσεις,
  • οι ανισότητες φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας ανασφάλεια, πόλωση και άνοδο δημαγωγών.

«Η δημοκρατία εφευρέθηκε για να συγκρατεί την ισχύ. Όταν η ισχύς συγκεντρώνεται ξανά στα χέρια των λίγων, η δημοκρατία αποδυναμώνεται», σημείωσε.

Κάλεσμα για ένα Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο στην Ευρώπη

Ο Γιώργος Παπανδρέου υποστήριξε ότι, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Alain Berset, η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο με τρεις θεμελιώσεις:

  • Μοιρασμένη εξουσία
  • Οικονομική δικαιοσύνη
  • Ψηφιακή αυτονομία

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος παρουσίασε έξι βασικούς άξονες:

1. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δημόσια Υποδομή

Ανοιχτού κώδικα τεχνητή νοημοσύνη, κυρίαρχοι ευρωπαϊκοί cloud servers, δημόσια datasets και κοινά συστήματα ταυτότητας.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από ξένα μονοπώλια».

2. Ένας «Τέταρτος Πυλώνας» Δημοκρατικής Συμμετοχής

Μόνιμες συνελεύσεις πολιτών — φυσικές και ψηφιακές — ως σύγχρονη e-Agora, με ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικών.

3. Δημοκρατικός Έλεγχος των Αλγορίθμων

Διαφάνεια, λογοδοσία και μεταχείριση των μεγάλων πλατφορμών ως κοινής ωφέλειας.

«Οι αλγόριθμοι πρέπει να λογοδοτούν στους πολίτες, όχι στους μετόχους».

4. Οικονομική Δημοκρατία

Εργατικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες, πολιτικές ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπώλια.

5. Δημοκρατική Εκπαίδευση

Ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας και σύνδεση πανεπιστημίων με τα κοινοβούλια - όπως και ένα ενιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης για την διαπαιδαγώγηση σε δημοκρατικές αρχές και πρακτικές.

6. Παγκόσμιες Δημοκρατικές Ρυθμίσεις

Προώθηση διεθνών κανόνων για φορολογία, ψηφιακή ισχύ και κλιματική διακυβέρνηση.

«Η δημοκρατία αποτυγχάνει όταν τα σύνορα περιορίζουν την εποπτεία αλλά όχι την εκμετάλλευση».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κυνισμός και η αίσθηση ότι «τίποτα δεν αλλάζει».

«Έχουμε τη δύναμη — αν επιλέξουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ξανα-εφεύρουμε τη δημοκρατία πριν τη διαλύσουν άλλοι.».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βορίδης: Η εξεταστική γνωρίζει ήδη τη θέση του Ξυλούρη – Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή
Πολιτική

Βορίδης: Η εξεταστική γνωρίζει ήδη τη θέση του Ξυλούρη – Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Πλήθος κόσμου στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ειδήσεις

Πλήθος κόσμου στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια
Πολιτική

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του
Πολιτική

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα
Ανεμοδείκτης

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

Πολιτική
02/06/2026 - 11:04

Διασπάστηκε η Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη - Ποιοι πάνε στο κόμμα Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 10:57

Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:51

YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 10:44

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ