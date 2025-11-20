Βορίδης: Η εξεταστική γνωρίζει ήδη τη θέση του Ξυλούρη – Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή
15:15 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την Πέμπτη (20/11) την άρνηση του κ. Ξυλούρη («Φραπές») να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι η επιτροπή δεν έχει ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης όταν ο μάρτυρας εμφανίζεται μόνο τυπικά και αρνείται να απαντήσει, επισημαίνοντας πως πλέον τον λόγο έχει ο Εισαγγελέας. Επιτέθηκε ακόμη σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, υπεραμύνθηκε της θεσμικής διαδικασίας και αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελιών περί πολιτικού σκανδάλου. Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της δικής του παραίτησης.

Αναλυτικά όσα είπε στα Παραπολιτικά:

Με αφορμή την άρνηση του κ. Ξυλούρη (Φραπές) να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Ξυλούρης («Φραπές») κατέθεσε ένα υπόμνημα το οποίο έλεγε ότι «επειδή συμπεριλαμβάνομαι στην ποινική δικογραφία και επειδή μου έχει επιβληθεί κατάσχεση από την Αρχή για το ξέπλυμα ενός συγκεκριμένου ύψους και επειδή δεν έχω λάβει γνώση της δικογραφίας και επειδή δεν έχω λάβει γνώση της πράξης επιβολής της κατασχέσεως και της αιτιολογίας της εγώ θέλω να ασκήσω τα δικαιώματά μου.

Κατά την γνώμη μου αυτή η κρίση δεν μπορεί να γίνει καν από την εξεταστική επιτροπή. Ας πάρουμε την εκδοχή ότι αβάσιμα ή μη νόμιμα τα λέει αυτά ο Ξυλούρης αν αυτή είναι η θέση του; Έτσι θέλει, αυτό λέει. … Η εξεταστική επιτροπή με δεδομένη αυτή τη θέση του Ξυλούρη τι μπορεί να κάνει; Μπορεί να διαταχθεί η βιαία προσαγωγή του, έχει αυτή τη δυνατότητα η εξεταστική επιτροπή. Τη θέση του Ξυλούρη την ξέρουμε είτε γιατί μας λέει εγγράφως είτε μας την πει προφορικώς την ξέρουμε, αυτή είναι η θέση του Ξυλούρη, «δεν προσέρχομαι, δεν σας λέω». Άντε και στέλναμε την Αστυνομία και τον έφερνε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή, ερχότανε και έλεγε «θέλω να σας διαβάσω ένα υπόμνημα. Σας το διαβάζω. Δεν σας απαντώ σε καμία ερώτηση», τι άλλο να κάνεις; Που ταιριάζει η βιαία προσαγωγή; Η βιαία προσαγωγή είναι αν έχω καλέσει τον κ. Ξυλούρη και ο κ. Ξυλούρης δεν εμφανίζεται καθόλου. Όταν όμως κάποιος εμφανίζεται δικονομικά και έρχεται και λέει «εγώ σου λέω αυτά και αυτά» η βίαιη προσαγωγή τι αντικείμενο έχει; Έρχεται λοιπόν η πλειοψηφία και κάνει κατά τη γνώμη μου το ορθό, λέει «αυτά μου λες; Εγώ ως προς την νομική ορθότητα αυτών που μου λες διαβιβάζω στον Εισαγγελέα για να την κρίνει και αν κρίνει ότι αυτά που μου λες δεν είναι νομικώς ορθά εκείνος να σου κινήσει την ποινική δίωξη για απείθεια». Τι περισσότερο μπορεί να γίνει»;

Δεν λέω αν είναι μείζον ή μη μείζον λέω ότι αυτή είναι η θέση του Ξυλούρη. Ο Ξυλούρης αυτή τη θέση πήρε και πρέπει να τοποθετηθεί η εξεταστική στο θέμα αυτό, εκεί αρχίζουν οι γελοιότητες περί συμπαιγνίας και να τον καλέσουμε δια βιαίας προσαγωγής για να μας πει αυτά και όταν θα μας πει αυτά τι θα κάνουμε; Αυτά που μας λέει εγγράφως θα μας τα πει live και; Για αυτό λέω ότι πάλι είναι αδιαφορία πλήρης για το νομικό και το θεσμικό κανόνα προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνιακό αποτέλεσμα για να βγει «μεροκάματο το σημερινό».

Για τον κ.Βάρρα

«Ο λόγος για τον οποίο επιλέγει ο Πρωθυπουργός να τον έχει συνεργάτη του είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσει ο Πρωθυπουργός.

Οι Πασόκοι με κατηγορούν για την τεχνική λύση και ο δικός τους λέει πώς είναι νόμιμη

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη γνώμη μου έχει δυο μεγάλα ζητήματα. Για μένα το μείζον είναι να πληρωθούν οι παραγωγοί. Υπάρχει η καθυστέρηση του ενός μηνός ελπίζω ότι η προκαταβολή να δοθεί τέλη Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μείζον και η ακριβής και σοβαρή και συγκροτημένη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το άλλο θέμα είναι πάλι η υπόθεση του πολιτικού σκανδάλου. Εγώ ρωτώ έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 40 μάρτυρες από αυτή την επιτροπή από που μας προκύπτει πολιτικό σκάνδαλο; Από πουθενά.

Εχθές βγήκε ο Πασόκος αντιπεριφερειάρχης να πει πόσο νόμιμη είναι η τεχνική λύση και να το αποδεχτεί αυτό βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συγνώμη εγώ γιατί παραιτήθηκα; Το ΠΑΣΟΚ μου ζήτησε να παραιτηθώ και παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας. Ρωτώ το ΠΑΣΟΚ γιατί μου ζήτησε να παραιτηθώ, οι δικοί του λένε ότι η τεχνική λύση είναι νόμιμη. …Κακώς μου ζητήθηκε η παραίτηση από το ΠΑΣΟΚ».

