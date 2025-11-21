Λαζαρίδης για τη μη προσέλευση «Φραπέ»: Τι να κάναμε, να τον πυροβολούσαμε για να έρθει;

Ο βουλευτής της ΝΔ και επικεφαλής των βουλευτών της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε σήμερα (21/11) στο Ρ/Σ Παραπολιτικά αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, αλλά και και με την κριτική που δέχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την έντονη κριτική που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ και την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί , ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε:

«Όταν δεν έχεις επιχειρήματα και όταν αυτό το οποίο έχεις χτίσει όλο το προηγούμενο διάστημα για «γαλάζιο σκάνδαλο» και «γαλάζιες ακρίδες» και αυτό καταρρέει κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής, αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνεται η πίεση και το άγχος ειδικά στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, υπάρχει μια εξόχως προβληματική κατάσταση», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Όσον αφορά την πιθανότητα ύπαρξης στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έναρξη προανακριτικής για τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων ο επικεφαλής των βουλευτών της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή τόνισε ότι δεν προκύπτει η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου:

Όπως είπε: «Η κα Τυχεροπούλου που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο όλης αυτής της ιστορίας, δεν μας είπε απολύτως τίποτα. Δεν μας έδωσε ονόματα, δεν μας έδωσε διευθύνσεις παρά το γεγονός ότι εγώ ειδικά ως εισηγητής την πίεσα πάρα πολύ. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί αποδείχτηκαν πράγματα από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως τα οποία μέχρι τώρα έλεγαν πολύ διαφορετικά πράγματα».

Αναφορικά δε με τη μη προσέλευση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά «τι να κάνουμε να τον πυροβολούσαμε για να έρθει;» και πρόσθεσε: «αν διατασσότανε η βιαίη προσαρμογή και αν ο κ. Ξυλούρης είχε βρεθεί, πιθανότατα δεν θα άλλαζε κάτι αφού το δικαίωμα της σιωπής που έχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αυτός που έχει την ιδιότητα του υπόπτου, θα μπορούσε να έρθει στην επιτροπή και να εκφραστεί με απαντήσεις του τύπου «δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και δεν έχω κάτι να προσθέσω».

Υπενθυμίζεται ότι χθες (20/11) τοποθετήθηκε στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Στρατάκης ή «Χασάπης». Σχετικά με την κατάθεσή του ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε: Για μήνες η αντιπολίτευση τον είχε αναδείξει και αυτόν ως κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων εγκληματικών ενεργειών χθες όμως στην εξεταστική επιτροπή αναγκάστηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποστασιοποιηθούν από αυτό. Η κα Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι. Ο κ. Κόκκαλής ότι δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ, το ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, η Νέα Αριστερά παραδέχτηκε ότι στην δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομα του. Οι ίδιοι αποδόμησαν τα επιχειρήματά τους».

Κλείνοντας, όσον αφορά την έντονη αντιπαράθεσή του με την κ. Μουρελάτου και την πιθανότητα υποβολής μήνυσης από την πλευρά του, ο κ. Λαζαρίδης είπε:

«Κάνω δεύτερες σκέψεις. Ήταν μια απαράδεκτη δήλωση που στιγματίζει την πορεία του ΠΑΣΟΚ… Ήταν μια άθλια ανακοίνωση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ όπως και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη ή του Βενιζέλου», όπως χαρακτηριστικά κατέληξε.