Τσίπρας εναντίον όλων ή όλοι εναντίον Τσίπρα; Οι πολιτικές φουρτούνες μιας «Ιθάκης»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» δεν είχε μπει ακόμα καλά καλά στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις… Φίλιες ή μη. Σε τέτοιο, σημείο, που σε κάνει να αναρωτιέσαι: είναι ο πρώην πρωθυπουργός ένας μοναχικός καουμπόι, ένας Δον Κιχώτης εναντίον όλων;

Πρώτη ημέρα της επίσημης κυκλοφορίας της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα και ο πολιτικός σεισμός που προκάλεσε δεν λέει να κοπάσει… Που βρίσκεται η αλήθεια και που το ψέμα είναι δύσκολο να το βρει κανείς με ευκολία διαβάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός άνοιξε τον ασκό του Αιόλου με το πρώτο του συγγραφικό πόνημα, μην αφήνοντας κανέναν παραπονεμένο. Μίλησε για τους πάντες με τη δική του ματιά, η οποία από ότι φαίνεται δεν συμπίπτει με την ματιά κανενός, με εξαίρεση ίσως τον Πάνο Καμμένο, από τους πρωταγωνιστές του.

Στο παρόν κείμενο, δεν θα ασχοληθούμε γενικά με τις τοποθετήσεις για το βιβλίο αλλά θα δούμε τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου απέναντι στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα μέχρι τώρα:

Κασσελάκης: Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού

Ο διάδοχος του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ξεχνά την εποχή που μιλούσε για δακτυλίδι διαδοχής, πλέον αμφισβητεί την παρουσίαση της πολιτικής του διαδρομής από τον Τσίπρα, αναφερόμενος στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακόψει την εκλογή του και στις επιθέσεις κατά του προσώπου του μέσα στο κόμμα.

Επιπλέον, κατακρίνει την αναφορά του Τσίπρα στον σύζυγό του, Τάιλερ, χαρακτηρίζοντάς την «ομοφοβικό κουτσομπολιό» και υπογραμμίζει την υποκρισία σε θέματα προοδευτικότητας.

Το εν λόγω κεφάλαιο προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, όπου μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε από τον πρώην πρωθυπουργού να μη χρησιμοποιεί το όνομά του για την προώθηση και διαφήμιση του βιβλίου του.

Θεοδωράκης: Μυθιστόρημα το βιβλίο Τσίπρα - Δεν έγινε έτσι η συνάντηση μας

Στη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 2015, αναφέρθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. O τότε πρόεδρος του Ποταμιού ανέφερε ότι όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας για την συνάντησή τους δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα και χαρακτήρισε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «μυθιστόρημα».

O κ. Θεοδωράκης αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα και την στιχομυθία με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη είπε πως δεν ειπώθηκε η περιβόητη φράση «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος».

«Το γραφείο του Τσίπρα είναι σε όροφο που δεν φτάνει ασανσέρ. Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε στον 4ο - 5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν «μεθυσμένοι» από τη συγκρότηση κυβέρνησης. Μου είπαν «θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση» που περιγράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για τον διάλογο με τον Λαφαζάνη.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα» σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης και τόνισε πως παρότι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού των δύο ανδρών και το μετέθεσε για μιάμιση ώρα αργότερα και «έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο».

Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Πυρά, βαρείς χαρακτηρισμούς και κατηγορίες περί προδοσίας εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόεδρος της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ, κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όσα γράφει για την ίδια ο πρώην πρωθυπουργός. «Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας, δεσμευόμενη πως θα επανέλθει σύντομα με νέες απαντήσεις. Επιπλέον, χαρακτήρισε «κορυφαία πράξη προδοσίας», την πώληση των υποδομών και των σιδηροδρόμων».

Πολάκης: Λέει ότι εκβίασα για τον Χαιρετάκη, είναι αντιστροφή της πραγματικότητας, καθαρά ψέματα

Ο Παύλος Πολάκης πήρε εκ νέου θέση την Δευτέρα 24/11 μετά τη δημοσίευση του βιβλίου, σημειώνοντας πως στο βιβλίο υπάρχουν ψέματα, από όσα έχει δει ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαβάσει ο ίδιος το βιβλίο αλλά το έχει παραγγείλει για να το κάνει. Όπως ανέφερε έχει δει αποσπάσματα σε δημοσιεύματα και για αυτό και προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

«Δεν μπορώ να κάνω αντικειμενικό σχόλιο γιατί δεν το έχω διαβάσει. Όταν το διαβάσω θα εκφράσω μία σίγουρη γνώμη. Είδα αποσπάσματα, θεωρώ ότι έτσι είναι αποτυπωμένα στα βιβλίο και για αυτό έκανα ανάρτηση που αφορούσε την ιστορία μου για λίγο καιρό εξόδου μου από τα ψηφοδέλτια».

Ο Παύλος Πολάκης εξήγησε ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023 για την απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «δεν νομίζω ότι αποτυπώνεται η αλήθεια με τον τρόπο που τα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του».

Διάψευση (Όθωνα) ΠΑΣΟΚ: Ήμουν παρών - Μεγάλο ψέμα ο διάλογος με τη Γεννηματά

Οι «ριπές» Τσίπρα έφτασαν και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Μανώλης Όθωνα, στέλεχο του ΠΑΣΟΚ, να διαψεύδει με ανάρτησή του τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σχετικά με δήθεν διερεύνηση κυβερνητικής συνεργασίας με τη Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015.

Ο Όθωνας, που όπως υποστηρίζει, ήταν παρών στο τηλεφώνημα συγχαρητηρίων της Γεννηματά προς τον Τσίπρα, αναφέρει ότι καμία σχετική συζήτηση δεν έγινε. Τονίζει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ, υπό τη Γεννηματά, δεν θα δεχόταν ποτέ συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, καθώς αυτό ήταν σταθερή πολιτική θέση και όχι πρόσχημα.

«Καρφιά» Σκουρλέτη: Ανεπαρκής η απάντηση ότι η εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ οφειλόταν στην υπονόμευση από την «Ομπρέλα»

Ο Πάνος Σκουρλέτης, στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε σήμερα (24/11) στα Παραπολιτικά ότι είναι ανεπαρκής η απάντηση που δίνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του ότι η εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 οφειλόταν στην υπονόμευση από την Ομπρέλα.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το βιβλίο είναι προαναγγελία από μέρους του κ. Τσίπρα για έναν κομματικό φορέα επεσήμανε «δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι οι παρεμβάσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αφήνει αυτή την πιθανότητα ανοιχτή και θεωρώ ότι και ο ίδιος θα αξιολογεί την απήχηση της επανόδου του».

Κλείνοντας αναφορικά με την πιθανότητα εκ νέου συνεργασίας με ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι για τον ίδιο «το πρόβλημα σήμερα της αξιοπιστίας της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου είναι πρωτίστως θέματα πολιτικών προτάσεων» και όχι πολιτικών προσώπων.

Ήσυχος: Κατηγορηματική διάψευση για τις συναντήσεις με Μεντβέντεφ

Κατηγορηματικά διαψεύδει και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ήσυχος τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ που φέρεται να περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου του. Ο ίδιος στηλίτευσε, ακόμη, τις συναντήσεις Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Το ερώτημα, πάντως, μετά από όλα αυτά παραμένει: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να γράψει αυτό το βιβλίο, με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το χρονικό διάστημα που οι συζητήσεις τον θέλουν έτοιμο να ιδρύσει κόμμα. Εκτός, από την αναντίρρητα μεγάλη εισπρακτική επιτυχία του, που αλλού θα τον εξυπηρετήσει; Ή μήπως το να σπάσει αυγά ήταν το ζητούμενο για το rebranding του στην πολιτική ζωή του τόπου.