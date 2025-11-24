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Κασσελάκης για «Ιθάκη» Τσίπρα: Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού - Θα καταλήξει Τιτανικός
Πολιτική
19:03 - 24 Νοε 2025

Κασσελάκης για «Ιθάκη» Τσίπρα: Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού - Θα καταλήξει Τιτανικός

Reporter.gr Newsroom
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Ο Στέφανος Κασσελάκης, επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας», επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το βιβλίο του «Ιθάκη», χαρακτηρίζοντάς το «αυτοαναφορικό πόνημα - πλυντήριο» και «Τιτανικό για το rebranding» του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Κασσελάκης αμφισβητεί την παρουσίαση της πολιτικής του διαδρομής από τον Τσίπρα, αναφερόμενος στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακόψει την εκλογή του και στις επιθέσεις κατά του προσώπου του μέσα στο κόμμα. Απαντά στις αιτιάσεις περί «υπερφίαλου» χαρακτήρα, υπενθυμίζοντας την προσωπική του συμβολή και οικονομική στήριξη σε κρίσιμες καταστάσεις.

Επιπλέον, κατακρίνει την αναφορά του Τσίπρα στον σύζυγό του, Τάιλερ, χαρακτηρίζοντάς την «ομοφοβικό κουτσομπολιό» και υπογραμμίζει την υποκρισία σε θέματα προοδευτικότητας. Τέλος, τονίζει ότι ο ίδιος προτεραιοποιεί ουσιαστικές λύσεις και ανθρωπιστική πολιτική, όχι το rebranding, και δηλώνει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά για την Ελλάδα.

Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram και φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας», αναφέρει αναλυτικά:

«Σήμερα ενώ η “Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο” μαζί με το “Institute of European Democrats” και τον οργανισμό “Γίνε Άνθρωπος” το απόγευμα διοργανώνει μία μεγάλη ανοικτή εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο. Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

Πρώτον η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε «τσουνάμι Κασσελάκη» στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Τη δεύτερη στο “μπουζουξίδικο” τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Δεύτερον, στενοχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

Τρίτον, Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”. Μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες-χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”.

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουνα 4ος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν “gay liberal”. Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορέσει να πάρει περισσότερο;.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του. Και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding, εάν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding, αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 20:59
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