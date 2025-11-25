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Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης – Τη σκότωσε η νύφη της για να την κλέψει
Ειδήσεις
11:48 - 25 Νοε 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης – Τη σκότωσε η νύφη της για να την κλέψει

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη ανατροπή συνέβη στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου, καθώς παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν ληστές να βρίσκονται πίσω από το έγκλημα, τελικά αποδεικνύεται πως ο δράστης ανήκε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.  

Δράστης του εγκλήματος είναι η 46χρονη νύφη της ηλιικιωμένης, η οποία – όπως ομολόγησε – την σκότωσε για οικονομικούς λόγους, καθώς ήταν εθισμένη στο τζόγο.

Η άτυχη γυναίκα είχε στο σπίτι της μετρητά ύψους 8.000 έως 10.000 ευρώ, λίρες και κάποια μεγάλης αξίας κοσμήματα.

Οι υποψίες είχαν εξαρχής στραφεί σε κάποιον από τον στενό της κύκλο, ο οποίος θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι οι κάμερες της αυλής του σπιτιού δεν κατέγραφαν το σημείο από το οποίο έγινε η εισβολή και πως η εσωτερική κάμερα του σαλονιού δεν λειτουργούσε.

Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της με ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο, αφού ο υποτιθέμενες ληστής πρώτα τη χτύπησε με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.

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