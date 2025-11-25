Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης – Τη σκότωσε η νύφη της για να την κλέψει

Μεγάλη ανατροπή συνέβη στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου, καθώς παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν ληστές να βρίσκονται πίσω από το έγκλημα, τελικά αποδεικνύεται πως ο δράστης ανήκε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Δράστης του εγκλήματος είναι η 46χρονη νύφη της ηλιικιωμένης, η οποία – όπως ομολόγησε – την σκότωσε για οικονομικούς λόγους, καθώς ήταν εθισμένη στο τζόγο.

Η άτυχη γυναίκα είχε στο σπίτι της μετρητά ύψους 8.000 έως 10.000 ευρώ, λίρες και κάποια μεγάλης αξίας κοσμήματα.

Οι υποψίες είχαν εξαρχής στραφεί σε κάποιον από τον στενό της κύκλο, ο οποίος θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι οι κάμερες της αυλής του σπιτιού δεν κατέγραφαν το σημείο από το οποίο έγινε η εισβολή και πως η εσωτερική κάμερα του σαλονιού δεν λειτουργούσε.

Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της με ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο, αφού ο υποτιθέμενες ληστής πρώτα τη χτύπησε με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.