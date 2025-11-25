Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης – Τη σκότωσε η νύφη της για να την κλέψει

Δράστης του εγκλήματος είναι η 46χρονη νύφη της ηλιικιωμένης, η οποία – όπως ομολόγησε – την σκότωσε για οικονομικούς λόγους, καθώς ήταν εθισμένη στο τζόγο.
Η άτυχη γυναίκα είχε στο σπίτι της μετρητά ύψους 8.000 έως 10.000 ευρώ, λίρες και κάποια μεγάλης αξίας κοσμήματα.
Οι υποψίες είχαν εξαρχής στραφεί σε κάποιον από τον στενό της κύκλο, ο οποίος θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι οι κάμερες της αυλής του σπιτιού δεν κατέγραφαν το σημείο από το οποίο έγινε η εισβολή και πως η εσωτερική κάμερα του σαλονιού δεν λειτουργούσε.
Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της με ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο, αφού ο υποτιθέμενες ληστής πρώτα τη χτύπησε με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.