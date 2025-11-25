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Ανδρουλάκης: Προτείνουμε νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας και ενίσχυση των δομών
Πολιτική
12:34 - 25 Νοε 2025

Ανδρουλάκης: Προτείνουμε νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας και ενίσχυση των δομών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι γυναίκες βουλευτές και στελέχη του Κινήματος άφησαν λίγα λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε από τον κακοποιητή της.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή της με έναν τραγικό τρόπο που αποκάλυψε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού.

Δυστυχώς, η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα.

Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών, αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή, που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του.

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