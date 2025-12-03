Η Όλγα Κεφαλογιάννη στο 4ο φεστιβάλ «Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» στην Κωνσταντινούπολη – Δυναμική η σχέση τουρισμού-πολιτισμού

«Ο πολιτισμός συνεισφέρει καθοριστικά στον εθνικό πλούτο των χωρών μας και μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της ευημερίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, πρόσθεσε ότι ο πολιτισμός συνδέεται μέσα από στοχευμένες πολιτικές, με κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως ασφαλώς και ο τουρισμός.

Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι ταινίες προβάλλουν την ταυτότητα της χώρας μας μέσα από την τέχνη, ενώ δίνουν σε Έλληνες και Τούρκους την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, ανοίγοντας νέους διαύλους επικοινωνίας. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός είναι ύψιστη υπόθεση καθώς δίνει στους λαούς δύναμη και υπερηφάνεια και ελπίδα για να ξεπεράσουμε εμπόδια και προκλήσεις.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΜΕΙΣ» και την εταιρεία «ISTOS» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Η Υπουργός αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού όπου περιλαμβάνεται και η σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τον πολιτισμό. Τόνισε ότι η στρατηγική αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, αλλά και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις, τα φεστιβάλ, τις παραστατικές τέχνες και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική του κινηματογράφου να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της χώρας και να δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως τόπο έμπνευσης και δημιουργίας.

Κλείνοντας, η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ στηρίζουν έμπρακτα την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε δράσεις όπως η συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αλλά και δράσεις που στοχεύουν στην προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού που προσφέρει μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες.

Την Υπουργό συνόδευσε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κα Αγγελική Βαρελά ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας.

Νωρίτερα, η κα Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αύξηση των τουριστικών ροών από την Τουρκία, κυρίως προς τα νησιά του Αιγαίου.