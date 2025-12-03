Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία έτοιμη να υποστηρίξει την πράσινη ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου

«Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία διαθέτει σήμερα την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να υποστηρίξει μια εθνική στρατηγική ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης».

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος, και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, στην παρέμβαση του στο πλαίσιο της θεματικής συνεδρίας «Ναυτιλία & ESG: Η πράσινη μετάβαση λιμανιών και ακτοπλοΐας ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που διοργάνωσε ο «Κόμβος – Δίκτυο του Παγκόσμιου Ελληνισμού».

Όπως σημείωσε, «είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάζει πλοία, και το πραγματικό ζήτημα δεν αφορά την τεχνική ικανότητα αλλά τις προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, το θεσμικό πλαίσιο και τις επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η διαδικασία να είναι βιώσιμη».

Αναφερόμενος στην πρόοδο της τελευταίας επταετίας στα ελληνικά ναυπηγεία, επεσήμανε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 800 επισκευές πλοίων, ενώ ήδη προχωρά η ναυπήγηση των πρώτων δύο συν δύο ρυμουλκών με Έλληνες ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, είπε, σχεδιάζονται για το 2026 συμβάσεις για κατασκευές ferry boat, στοιχείο που καταδεικνύει την ουσιαστική επάνοδο της ελληνικής ναυπηγικής παραγωγής.

Υπογράμμισε επίσης ότι η επανεκκίνηση της ναυπηγικής δραστηριότητας αποτελεί δικαίωση για έναν κλάδο που μέχρι πρόσφατα είχε υποτιμηθεί, ενώ πλέον αποτελεί κρίσιμο πυλώνα του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη εξορθολογισμού και ορθής οργάνωσης της συνολικής παραγωγικής αλυσίδας, με στόχο η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης.

Ο κ. Ξενοκώστας ανέφερε ότι «τα ναυπηγεία αποτελούν προέκταση της ναυτιλίας στην ενδοχώρα και στη βιομηχανία», επισημαίνοντας πως ο κλάδος οφείλει να κινηθεί στον ρυθμό που επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισμός και όχι με βάση εσωτερικές αυταρέσκειες.

Εκτίμησε ότι η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες δεν μπορεί να επιβαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησης διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, προκειμένου το κόστος της πράσινης προσαρμογής να μην μεταφερθεί αυτούσια στα εισιτήρια και στη λειτουργία των πλοίων.

Επεσήμανε εξάλλου ότι το ζήτημα απαιτεί ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης και συνεργειών, το οποίο θα επιτρέψει στα ελληνικά ναυπηγεία να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανανέωση του στόλου.

Κλείνοντας, τόνισε ότι κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στη ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να αποτυπώνει έως και 7 ευρώ στο ΑΕΠ, επισημαίνοντας πως η σωστά οργανωμένη παραγωγική διαδικασία αποτελεί μηχανισμό ευρύτερης οικονομικής και βιομηχανικής ανασυγκρότησης.

Η Ένωση Ναυπηγείων Ελλάδος επαναβεβαιώνει τη βούληση και ετοιμότητα του κλάδου να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και την πράσινη μετάβαση.

Η ναυπηγική βιομηχανία παραμένει κρίσιμος κρίκος του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής βιομηχανικής, τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος, υπό την προϋπόθεση διαμόρφωσης ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης και συνεργασίας με τη ναυτιλία και τα λιμάνια.