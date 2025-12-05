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Χρηστίδης: Εάν οι αγρότες είχαν πληρωθεί όταν έπρεπε, δεν θα είχαμε μπλόκα στους δρόμους
Πολιτική
15:55 - 05 Δεκ 2025

Χρηστίδης: Εάν οι αγρότες είχαν πληρωθεί όταν έπρεπε, δεν θα είχαμε μπλόκα στους δρόμους

Reporter.gr Newsroom
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«Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, όπως και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι αγρότες σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, όπου εάν δεν είναι υπερτυχεροί να έχουν κερδίσει λαχεία 2 και 3 φορές, όπως έχουν κερδίσει κάποιοι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούν να πληρώσουν τα καύσιμά τους, τα λιπάσματα τους, δεν μπορούν να δώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να παράξουν», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι «το κλειδί για ανοιχτούς δρόμους είναι η κυβέρνηση».

«Εμείς θέλουμε να πληρώνονται οι αγρότες εγκαίρως. Εάν είχαν πληρωθεί όταν έπρεπε, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, τότε δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως ζήτημα με τους δρόμους», σημείωσε επιπλέον ο κ. Χρηστίδης.

Ανέφερε ότι οι απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, αλλά έβαλλε κατά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι, στον τομέα του ψηφιακού κράτους, η Ελλάδα είναι χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

«Είμαστε 25η χώρα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτιέμαι, τι ψηφιοποίηση έχει γίνει στο κράτος όταν συγκεκριμένα ΑΦΜ και οικογένειες έχουν πάρει τόσα χρήματα με τα οποία έχουμε αγοράσει Φεράρι, Πόρσε και το ψηφιακό κράτος δεν έχει βρει κανέναν από όλους αυτούς», διερωτήθηκε.


Καταλόγισε παράλογες συμπεριφορές σε μάρτυρες που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι - όπως είπε - «δεν θυμούνται πότε κέρδισαν λαχεία, δεν ξέρουν πότε ο κακός ο λύκος έφαγε τα πρόβατα τους ή αν τους επιτέθηκαν αρκούδες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν οι έντιμοι, οι νέοι αγρότες και στιγματίζουν τη ζωή τους».

Εξέφρασε, τέλος, την αγανάκτησή αλλά και την αλληλεγγύη του «στις μαμάδες και τους μπαμπάδες που έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι γιατί έχουν κλείσει τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας. Και θα έπρεπε το κράτος να τους σκέφτεται με πολύ καλύτερο τρόπο. Συγκεκριμένοι δρόμοι της Αθήνας πλημμυρίζουν επί συναπτά έτη, δομές και υποδομές δεν έχουν γίνει από το ταμείο ανάκαμψης, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει και συζητάμε τώρα ότι στη Δυτική Αττική που θέλουμε να κάνουμε λιμάνι, δεν μπορεί να περάσει φορτηγό».

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