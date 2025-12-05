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Αγρότες: Ένταση στον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία με τα ΜΑΤ - Ρίψη δακρυγόνων
Ειδήσεις
15:47 - 05 Δεκ 2025

Αγρότες: Ένταση στον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία με τα ΜΑΤ - Ρίψη δακρυγόνων

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία προσπαθεί να εμποδίσει τους αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ έκανε και χρήση δακρυγόνων.

Στην περιοχή της Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν σήμερα αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με σκοπό να κλείσουν επ’ αόριστον την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία». Οι διαδηλωτές έφτασαν με τα τρακτέρ τους λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για θέματα του αγροτικού κλάδου.

Ωστόσο, δυνάμεις της Αστυνομίας είχαν ήδη παραταχθεί στο σημείο και απέκλεισαν την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο. Με την χρήση κλούβων, ασπίδων και περιορισμένων δόσεων χημικών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν τους αγρότες από το να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά περιστατικά. Οι τόνοι είχαν ανέβει για λίγα λεπτά, με τους διαδηλωτές να προσπαθούν να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό, αλλά τελικά αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρωθεί το κλείσιμο της εισόδου.

Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει την ένταση που επικρατεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν αιτήματα σχετικά με την αγροτική πολιτική και τα οικονομικά ζητήματα του κλάδου τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 16:18
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