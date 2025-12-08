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ΕΟΤ: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στη γερμανική τουριστική αγορά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:58 - 08 Δεκ 2025

ΕΟΤ: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στη γερμανική τουριστική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η ποικιλομορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που όλο τον χρόνο προσφέρει στον επισκέπτη ασφαλείς διακοπές γεμάτες μοναδικές εμπειρίες, αναδείχθηκε στη διάρκεια roadshow της επαγγελματικής πλατφόρμας επικοινωνίας και μάρκετινγκ Expipoint, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 17-21 Νοεμβρίου 2025 σε πέντε γερμανικές πόλεις.

Οι εκδηλώσεις του roadshow με τίτλο «Around the World» και αντικείμενο την παρουσίαση τουριστικών προορισμών από όλον τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Άουγκσμπουργκ (17/11), Ουλμ (18/11), Μάιντς (19/11), Ντίσελντορφ (20/11) και Ντόρτμουντ (21/11). Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας και τρεις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, ενώ από γερμανικής 55 τουριστικά γραφεία από κάθε πόλη.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τη διαρκώς αυξανόμενη συνδεσιμότητα ελληνικών προορισμών με τη Γερμανία και τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, δίνοντας έμφαση στην διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των ελληνικών ξενοδοχείων αναφέρθηκαν διεξοδικά στις υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακές υποδομές της χώρας μας και στις παροχές που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Επιπλέον, στους χώρους των εκδηλώσεων υπήρχαν εγκατεστημένα info desks, που παρείχαν στους συμμετέχοντες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΟΤ, καθώς και έντυπο υλικό προβολής.

Επισημαίνεται ότι βασικός στόχος των roadshow που διοργανώνει η Expipoint είναι η ουσιαστική δικτύωση των εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς (tos, αεροπορικές εταιρείες, εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και οργανισμούς περιφερειών, ξεvοδοχειακές επιχειρήσεις κ.ά.), με τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων τα κατά τόπους τουριστικά πρακτορεία.

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