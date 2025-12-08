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Ήπιες μεταβολές για τις ευρωαγορές εν όψει της απόφασης της Fed
Χρηματιστήρια
10:50 - 08 Δεκ 2025

Ήπιες μεταβολές για τις ευρωαγορές εν όψει της απόφασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν ελαφρώς τη Δευτέρα (8/12), καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές επικεντρώνονται στην απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,14% στις 577.89 μονάδες, με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κινείται οριακά σε ανοδικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,02% στις 24,046.04 μονάδες. Αντίστοιχα, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,05% στις 9,671.76 μονάδες, ενώ στον αντίποδα ο γαλλικός CAC υποχωρεί κατά 0,25% στις 8,094.98 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, αμετάβλητοι παραμένουν ο ιταλικός MIB και ο πορτογαλικός PSI. Ο μεν πρώτος κινείται στις 43,437.00 μονάδες, ενώ ο δεύτερος στις 8.196.500 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός IBEX παρουσιάζει μικρές απώλειες 0,18% στις 16,657.88 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η Fed αναμένεται να μειώσει ευρέως το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, με τους traders να αποτιμούν πιθανότητα περίπου 87% για μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη (10/12), όταν η κεντρική τράπεζα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίασή της, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Η απόφαση της Fed θα διαμορφώσει το πλαίσιο και για άλλες κεντρικές τράπεζες που θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής τους για το έτος αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θα ανακοινώσει την τελευταία επικαιροποίηση πολιτικής την Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποφάσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 18 Δεκεμβρίου.

Παραμένει αβέβαιο αν η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε μείωση του βασικού της επιτοκίου στη συνεδρίασή της, όμως η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει την τελευταία της συνεδρίαση πολιτικής για το 2025 στις 19 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τα εταιρικά νέα, η εταιρεία παγωτών που αποσχίστηκε από την Unilever θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της τη Δευτέρα. Η Magnum Ice Cream Company, η οποία περιλαμβάνει τα Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s και Cornetto, έχει τιμή αναφοράς 12,80 ευρώ (14,93 δολάρια) στην κύρια εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Δευτερεύουσες εισαγωγές αναμένεται επίσης να ξεκινήσουν στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Επισημαίνεται ότι η μετοχή της Unilever υποχωρούσε κατά 3% στις πρώτες συναλλαγές.

Στο μέτωπο των δεδομένων, αναμένονται στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των αμερικανικών μετοχών ήταν σχεδόν αμετάβλητα το βράδυ της Κυριακής. Οι αμερικανικές αγορές ενισχύθηκαν την Παρασκευή μετά την καθυστερημένη δημοσίευση του δείκτη βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος ήταν χαμηλότερος από τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία σημαντικά οικονομικά στοιχεία πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της Fed που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

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