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Κυβερνητικές πηγές: Αιχμές για τα επεισόδια στην Κρήτη - Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο
Πολιτική
20:10 - 08 Δεκ 2025

Κυβερνητικές πηγές: Αιχμές για τα επεισόδια στην Κρήτη - Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν πως τα επεισόδια στο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά ζητήματα και τα προβλήματα που αναδεικνύουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως σημειώνουν, άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ουσιαστικά δηλαδή λέει πως όσα έγιναν στην Κρήτη ξεφεύγουν από το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και γι' αυτό το λόγο άλλωστε αναμένεται να ασκηθούν διώξεις. Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο μάλιστα για αδικήματα που εμπίπτουν σε δράση "εγκληματικής οργάνωσης".

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζουν ότι η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε και σήμερα, από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πληρωμών κινούνται με ταχύτητα στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να «τρέξουν» νέες πληρωμένες για το μέτρο 23 και στη συνέχεια την εξόφληση της βασικής επιδότησης των 600 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω τοποθέτηση του Μαξίμου έρχεται έπειτα από μία ταραχώδη ημέρα, με σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και αγροτών που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης πήραν τον έλεγχο των αεροδρομίων και από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα είχαν διακοπεί οι πτήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 20:19
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