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Κυβέρνηση: Ρελάνς με νέες πληρωμές σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές
Πολιτική
08:57 - 09 Δεκ 2025

Κυβέρνηση: Ρελάνς με νέες πληρωμές σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές για ακόμα δύο κατηγορίες δικαιούχων αγροτών.  Πρόκειται για συνολικά 132.584 γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λαμβάνουν συνολικά 175,47 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Η πρώτη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23, «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024». Οι δικαιούχοι είναι 131.444 και το συνολικό ποσό 157.466.387,8 ευρώ.

Δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων.

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ. Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ.

Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε μειωμένη παραγωγή το 2024, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά για να στηρίξουμε τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Και πλέον κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση. Το Μέτρο 23 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες. Με τις σημερινές καταβολές, που ξεπερνούν τα 157 εκ. ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε το έδαφος για τα επόμενα βήματα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές, όπως έχουμε ανακοινώσει.

Η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται και μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό που σήμερα ξεκινά να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς των παραγωγών είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου: να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία έχουν τα μέσα να σταθούν με αξιώσεις απέναντι στις κρίσεις και οι αγρότες μας να συνεχίσουν να παράγουν με αξιοπρέπεια και προοπτική.

Από την πλευρά μας κάνουμε ακριβώς όσα έχουμε δεσμευθεί.

Και τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με καθαρό στόχο και ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί – κυβέρνηση και παραγωγοί- να διαμορφώνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, γιατί κάθε δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στους παραγωγούς μας είναι και ένα βήμα προς ένα ασφαλέστερο μέλλον.

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