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ΣΥΡΙΖΑ: «Πανικός» Μητσοτάκη μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική
16:11 - 12 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: «Πανικός» Μητσοτάκη μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανακοίνωσή του σήμερα (12/12), ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ασκεί έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ομιλία του στην κοινοβουλετική ομάδα της ΝΔ σχετικά με τις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ο πανικός του κ. Μητσοτάκη μπροστά στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, αλλά και του κύματος συμπαράστασης από όλη την κοινωνία στα δίκαια αιτήματά τους, αποκαλύφθηκε πλήρως στην εισήγησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν παρέλειψε να «μαλώσει» τους έξι βουλευτές του κόμματος του που διαμαρτυρήθηκαν για τις πληρωμές των αγροτικών αποζημιώσεων, κατηγορώντας τους για υπονόμευση του κόμματος και της κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός, αφού πρώτα έστησε το κομματικό πάρτι της ληστείας των πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εξαπάτησε τους αγρότες με τις πληρωμές των προκαταβολών, και έπειτα επιχείρησε να καταστείλει τις κινητοποιήσεις τους και να στρέψει την υπόλοιπη κοινωνία απέναντί τους. Και τώρα, που βλέπει τους τακτικισμούς του να πέφτουν στο κενό, μιλά προσχηματικά για διάλογο ενώ στην πραγματικότητα τον υπονομεύει , αναμασώντας, τα ίδια ψέματα: ότι δήθεν δεν υπάρχουν λεφτά, ότι έχει ήδη δώσει πολλά κλπ. Κι όλα αυτά, μία μέρα μετά την εξευτελιστική για το Κοινοβούλιο κατάθεση-παρωδία του «Φραπέ» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο έκανε τα πάντα για να τον προστατεύσει.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης είχε το θράσος να μιλήσει για ρίσκο ανθρώπινων ζωών από τα μπλόκα, όταν η Αστυνομία, προκειμένου να στιγματίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έφτασε στο σημείο να μπλοκάρει ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του βρίσκονται σε πανικό και απομόνωση. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής διεκδικεί πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πάψει τους χυδαίους τακτικισμούς και τα ψέματα και να προχωρήσει άμεσα στην επίλυσή τους», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 16:26
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