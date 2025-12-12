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ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη μετά τη σύλληψή του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
17:24 - 12 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη μετά τη σύλληψή του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σε άμεση αντίδραση προχώρησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μετά τις σημερινές συλλήψεις για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος που υπολογίζεται σε 1,7 εκατ. ευρώ. Με επίσημη επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη.

Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστός στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, περιλαμβάνεται στους 15 συλληφθέντες από την Οικονομική Αστυνομία για το εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο παράνομων επιδοτήσεων, αξιοποιώντας κενά στη διαδικασία και καταθέτοντας πλαστά στοιχεία.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, επιβολής παράνομων πρακτικών ή κομματικής ταύτισης με πρόσωπα που ελέγχονται για σοβαρά αδικήματα.

Στην επιστολή του ο κ. Σπυρόπουλος ζητεί την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων κομματικών οργάνων ώστε να τεθεί σε αναστολή η ιδιότητα μέλους του Γ. Λαμπράκη «για λόγους θεσμικής τάξης και υπεράσπισης του κύρους του κόμματος».

Η αποκάλυψη Λαζαρίδη και η σύγκρουση με Αποστολάκη

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης, είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ πως μεταξύ των 15 ατόμων που συνελήφθησαν ήταν και το στέλεχος της ΝΔ, Μύρων Χιλετζάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 18:09
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